Karşıyaka, 114'üncü kuruluş yıl dönümünde Denizli İdmanyurdu'nu 6-0 yendi - Son Dakika
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Karşıyaka, 114'üncü kuruluş yıl dönümünde Denizli İdmanyurdu'nu 6-0 yendi

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Karşıyaka, 114\'üncü kuruluş yıl dönümünde Denizli İdmanyurdu\'nu 6-0 yendi
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Karşıyaka, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Denizli İdmanyurdu'nu 6-0 yendi. Kuruluşunun 114'üncü yıl dönümünde teknik direktör Zafer Uysal yönetimindeki yeşil-kırmızılılar 15 puana ulaşırken, Denizli ekibi 6 puanda kalarak düşme hattında yer aldı.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Muhammet Kürşat Şenyüz, Taner Kıtmır, Egecan Taşkın

DENİZLİ İDMANYURDU: Ertuğrul - Nazmi (Dk. 70 Yavuz Selim), Emirhan, Kemal, Yunus Emre, Mehmet (Dk. 46 Arda Furkan), Emre Işık, Şevket, Mustafa Arda (Dk. 46 Bora), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 60 Mahmut), İmran (Dk. 60 Tusan)

KARŞIYAKA: Tuğran Burak - Mevlüt Can, Aykut, Ensar, Gökdeniz, Alpay (Dk. 61 Emircan), Erhan (Dk. 61 Tuğay), Samet Seymen, Mücahit (Dk. 80 Efe Utku), Veysel Karani (Dk. 72 Enes), Eren Arda (Dk. 61 Ömer Faruk)

GOLLER: Dk. 7 Eren Arda, Dk. 12 Veysel Karani, Dk. 21 ve Dk. 54 Mücahit, Dk. 41 Gökdeniz, Dk. 79 Ensar (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Nazmi, Yunus Emre, Bora (Denizli İdmanyurdu), Enes (Karşıyaka)

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde çıkışa geçen Karşıyaka son 5 maçta namağlup 4'üncü galibiyetini deplasmanda Denizli İdmanyurdu'nu 6-0 gibi çok farklı skorla yenerek aldı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-kırmızılıların gollerini 7'nci dakikada Eren Arda, 12'nci dakikada Veysel Karani, 21 ve 54'üncü dakikada Mücahit, 41'inci dakikada Gökdeniz ile 79'uncu dakikada Ensar attı. Temelleri 1 Kasım 1912'de atılıp kuruluşunun 114'üncü yıl dönümünü kutladığı gün taraftarına gol şovla 3 puanı hediye eden Karşıyaka bu skorla 15 puana ulaşırken, Denizli ekibi 6 puanla düşme hattında kaldı. Karşıyaka'da kontenjan sorununun çözülmesiyle Denizli deplasmanına akın eden taraftarlar misafir tribünü tıklım tıklım doldurarak takımlarıyla galibiyeti kutladı. Karşıyaka'da ilk yarının son anlarında kafasını kale direğine çarpan kaleci Burak tedavisinin ardından oyuna devam etti.

7'nci dakikada Karşıyaka öne geçti. Erhan'ın derinlemesine pasına sağdan hareketlenen Mevlüt Can ceza sahasına ortaladı, defansta Kemal'in ters vuruşu yan direkten döndü. Dönen topu Eren Arda tamamladı: 0-1.

12'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Mücahit'in pasıyla kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden topla buluşan Veysel Karani, uzaktan şutla kaleciyi avladı: 0-2.

21'inci dakikada Karşıyaka'da bu kez Mücahit sahneye çıktı. Mücahit orta sahadan kendi sürüklediği topu ceza sahasına girmeden sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-3.

41'inci dakikada dördüncü gol geldi. Gökdeniz ceza alanı dışı sol çaprazında Veysel Karani'den aldığı topu ağlara yolladı: 0-4.

54'üncü dakikada Karşıyaka'nın gol yağmuru sürdü. Erhan'ın pasına sağ çaprazdan Mevlüt'ün orta şut karışımı vuruşu kaleci Ertuğrul'dan döndü, Mücahit ceza sahasında önünde bulduğu topu tamamladı: 0-5.

79'uncu dakikada Ensar, Emircan'la verkaç yapıp sağ çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-6.

Maç Karşıyaka'nın 6-0 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: DHA
KarşıyakaDenizliSporSon Dakika

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