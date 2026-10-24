Karşıyaka Antrenörü Markovic, Fenerbahçe öncesi play-off hedefini açıkladı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin aralıksız 53 yıllık en köklü temsilcilerinden Karşıyaka'da sezon öncesi zor dönemde takımın dümenine geçerek büyük oranda yenilenen kadroyla maratona 4 maçta 2 galibiyetle başlayan antrenör Nenad Markovic ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Son iki sezonda sponsor kriziyle küme düşmekten kıl payı kurtulan Karşıyaka'da 9 yıl sonra antrenörlük görevini tekrar devralan Bosna Hersekli çalıştırıcı, iç sahada taraftarlarla ilk defa buluşacakları Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Zor geçen yaz aylarından sonra sezona hedefledikleri gibi başladıklarını belirten Markovic, ellerinden gelenin en iyisini yaparak play-offu kovalayacaklarını dile getirdi.

"Yaz ayları çok kolay değildi çünkü nasıl gideceğini tam olarak bilmiyorduk" diyen Nenad Markovic, "Hangi oyuncularla imzalayabileceğimizi bilmiyorduk. Oyuncuları ve menajerleri transfer için arayanlardan biri bendim. Hepsi ilk olarak kulübün finansal durumunu, maaş ödemelerini sordu. Kulübün geçen senelerde maaş ödemesi yapmakta zorlandığı için FIBA'dan cezalı olduğunu söylediler. Ben de kulübe ve yönetime inandığımı, bu yüzden sözleşme imzaladığımı söyledim. Karşıyaka için en iyisini yapmaya çalışan insanların görevde olduğunu söyledim. Adım adım kadroyu kurduk. Weber'in liderliğine inandığım için kadroda istedim. El-Amin iyi bir skorer ve takım için uyumlu bir isim. Kelly, Türkiye ve Fransa'da 2 yıl birlikte çalıştığım eski oyuncum ve kişiliğine, çalışkanlığına, son ana kadar savaşçılığına inandığım bir oyuncu. Karşıyaka taraftarlarının sevdiği tipte, her maçta takım için yüzde yüzünü veren bir oyuncu. Bütçeye ve kafamda oynatmak istediğim basketbola göre kadroyu oluşturduk" dedi.

'TÜRKİYE EN ZOR LİG'

Türkiye'de ligin İspanya'yla birlikte Avrupa'nın en iyi ligi olduğunun altını çizen Markovic, "Çok zor bir lig. Ligde Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji olmak üzere 4 tane çok iddialı takım var. Diğer takımların hepsi de ya play-off ya da küme düşmeme mücadelesi veriyor. İlk 4 maçtan sonra baştaki hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Bizim taraftarımızdan yoksun olmamıza rağmen evimizdeki ilk iki maçı kazanmamız lazımdı. Bu çok önemliydi. Şimdi önümüzde çok önemli Fenerbahçe maçı var. Taraftarlarımızla birlikte ilk maçımız. Takım, yönetim, camia hep beraber ilk sınavımız. Oyuna gelirsek heyecanlı olacak. Benim işim takımı toplamak. En iyi performanslarını sergilemelerini sağlamak. Taraftara değil oyuna konsantre olmalarını sağlamak. Bu oyuncuların çoğu için böyle bir atmosferde oynayacakları ilk maç olacak. Konsantre olmaları lazım. Hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe Avrupa'nın en güçlü takımlarından. Evimizde taraftarlarımızla birlikte ne noktada olduğumuzu görebileceğimiz en iyi fırsat maçı. Eğer en iyisini yapmaya çalışırsak, sonuna kadar savaşırsak taraftarımızla birlikte kazanabileceğimiz bir maç" diye konuştu.

'YİNE DRAMA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ'

İzmir ekibinde 9 yıl önce görev yaptığında play-offu son maçta kaçırmalarına rağmen Türkiye Kupası'nda yarı final, Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek final oynadıklarını hatırlatan Markovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm sezon play-off potasındaydık ve son haftalarda inanılmaz gelişmeler oldu. Bu yüzden play-offu kaçırdık. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdiden bu ligde nerede olacağınızı, ne yapacağınızı veya hedefinizi söylemek çok zor. Sezon başında hedefimize ligde kalmak derdim. Ligde kalmak ve geçen sezon yaşanan dramayı yaşamadan bunu başarmak. Şu an insanlar hedefin değiştiğini düşünüyor ancak hedef yıl boyunca neler olacağıyla ilgili de belli olacak. Sakatlıksız, sağlıklı bir sezon geçirsek belli olacak çünkü yıl içinde veya yarın ne olacağını bilmiyoruz. Munford sezonun ikinci haftasında sakatlandı. Yönetim yerine Tofaş maçı öncesinde transfer yapabilmek için çok ciddi efor sergiledi. Çok iyi bir iş çıkardılar. Ama tüm sezonla ilgili konuşmak için çok erken. Play-off için savaşacağız. Sezon ortasına kadar takımın durumunu göreceğim. İyimser olarak en iyi hedefleri kovalayacağımızı söyleyebilirim ama dediğim gibi kahin değiliz, gelecekte ne olacağını bilemeyiz."

TARAFTARI ÖNÜNDE KONUĞU FENERBAHÇE

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 4 haftasını 2 galibiyetle geçen Karşıyaka yarın 5.5 ay sonra taraftarıyla buluşacağı maçta EuroLeague'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan geçen sezonun son haftası sonrası ceza alıp bu sezon ilk iki iç saha maçını taraftarından yoksun oynayan Kaf-Kaf, cezasını tamamlamasıyla Fenerbahçe'yi tıklım tıklım dolu tribünler önünde konuk edecek. Maçın hafta içinde satışa çıkan normal tribün biletleri çıkar çıkmaz tükendi. Fenerbahçe de Karşıyaka gibi bu sezon ligde ilk 4 maçı 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle geçti.