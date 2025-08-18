Karşıyaka, Atatürk ve Zübeyde Hanım İçin Saygı Forması Hazırladı

İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka, yeni sezonda futbol, basketbol ve voleybol takımlarında giyeceği formaları birlikte görücüye çıkardı.

ATATÜRK VE ZÜBEYDE HANIM İÇİN SAYGI FORMASI

Yeşil-kırmızılılar için futbol takımının giyeceği, Atatürk ve kabri Karşıyaka'da bulunan annesi Zübeyde Hanım'a özel saygı forması da çıkarıldı. Siyah ağırlıklı, kolları yeşil ve kırmızı renkte olan formada Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafları yer aldı.

'EBEDİ BİR SAYGI DURUŞU'

Özel formanın tanıtımı, "Cumhuriyet'imizin kurucusuna, onun değerli annesine ve tarihimize saygıyla… Mustafa Kemal Atatürk'e, Zübeyde Hanım'a ve İzmir'e adanmış bu forma, Karşıyaka için sadece bir forma değil; ebedi bir saygı duruşu" açıklamasıyla paylaşıldı.

'BİR FORMADAN DAHA FAZLASI'

Karşıyaka, yeni sezon formalarıyla ilgili de, "Bir formadan daha fazlası, mücadeleci ruhun sahadaki yansıması! Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni sezon voleybol, basketbol ve futbol formaları, 35 buçuğun kalbinden doğan tasarımlarla sahada! Takım ruhunun gücüyle Kaf Sin Kaf'ın yeni sezon yolculuğu başlıyor! Yeni sezon formamız, Kaf Sin Kaf ruhunu sahaya taşıyor! Bu forma, sadece sahada değil, kalplerde de en büyük zaferleri kazanacak" açıklamasını yaptı.