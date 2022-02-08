Karşıyaka'da Başkan Büyükkarcı takıma inanıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonda alt sıralardan kurtulamayan Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, katıldığı bir canlı yayında hedeflerinin play-off olduğunu vurguladı. Hem sezon başında hem de devre arasında transfer yasağını kaldırırak takviyeler yapan ancak tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan başkan Büyükkarcı, "Bu takımın küme düşmesi söz konusu değil. Mümkün değil küme düşmez. Oynadığımız futbol ortada, takım oturdu. Buradan sonrası iyi gidecek en ufak kuşkum yok. Küme düşmek bizim aklımızdan bile geçmiyor. Şanssızlığımız var. Bu iş üzerinden yönetime yürüyenler mahcup olacaklar. Saygı sınırları içinde eleştirsinler ama kimse şerefimizle oynama hakkına sahip değil. Bu işin karnesi sezon sonunda belli olur. Sezon sonu konuşuruz" dedi.

"ÜZERİMİZDE ŞANSSIZLIK VAR"