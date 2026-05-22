Karşıyaka'da Cicibaş Aday Olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'da Cicibaş Aday Olmayacak

Karşıyaka\'da Cicibaş Aday Olmayacak
22.05.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Aygün Cicibaş, Karşıyaka'nın olağanüstü genel kurulunda yeniden aday olmayacağını açıkladı.

İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi 23 Haziran'dan taraftarın tepkileri üzerine 11 Haziran'a çekilirken, eleştirilerin hedefi olmayı sürdüren Başkan Aygün Cicibaş yeniden aday olmayacağını açıkladı. Cicibaş, sanal medya hesabından, "Hiçbir yerde, hiçbir açıklamamda, 'Başkan adayı olacağım' ya da, 'Devam edeceğiz' şeklinde bir söylemde bulunmadım, bulunmadık. Tam tersine, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kulübü devretmeye hazır olduğumuzu açıkça ifade ettik. Zaten şahsımın ya da mevcut yönetimimizin yeniden aday olmak veya göreve devam etmek gibi bir isteği hiçbir zaman olmamıştır. Bu kutsal armaya hizmet edecek, sorumluluk alacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Saygılarımla" açıklamasını yaptı.

STATÜ BENZER, PLAY-OFF'TA ŞANS ARTTI

Karşıyaka, yeni sezonda futbolda 3'üncü Lig'de 9'uncu yılını geçirmeye hazırlanırken, Türkiye Futbol Federasyonu ligin statüsünü açıkladı. Ligde 25 yaş ve üzeri kadrolarda 5 futbolcu olabilmesi, amatör transferlerin oynatılabilmesi kuralı ve ligin bölgesel oynanması değişmedi. Yeni sezonda 3'üncü Lig'de 4 değil, 18'er takımlı 3 grup bulunacak. Grup liderlerinin yanı sıra her grubun Play-Off şampiyonu da 2'nci Lig'e yükselecek. Play-Off'tan bu sezonki gibi 2 değil, 3 takım üst lige çıkacak. Ligde 8 sezonda 5 kez Play-Off'tan elenen İzmir ekibi, art arda 3 sezondur finallerde hayal kırıklığı yaşamıştı. Ligde yeni sezon 5 Eylül'de başlayacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Cicibaş Aday Olmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı

12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:20:45. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Cicibaş Aday Olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.