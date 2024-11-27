Karşıyaka\'da İshak Kurt Sakatlandı

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son haftalarda yaşadığı kayıplarla zirve yarışında yara alan Karşıyaka'da sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen santrfor İshak Kurt'un sentetik çim zeminli antrenman sahasında sakatlandığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılı ekibin deplasmanda 3-1 kaybettiği Anadolu Üniversitesi maçı öncesi Bostanlı Hasan Türker Sahası'nda idman yapan Karşıyaka'da İshak adale sakatlığı yaşadı.

Anadolu Üniversitesi (D) ve Kahramanmaraşspor müsabakalarında kadroda yer almayan tecrübeli golcünün bu hafta Silifke Belediyespor deplasmanında forma giyebileceği öğrenildi. Orta saha oyuncusu Kadir'in kırmızı kart cezasının sona erdiği Kaf-Kaf'ta kadro dışı kalan Hakan Barış dışında eksik yok. Öte yandan Silifke deplasmanının ulaşım ve konaklama giderlerini Futbol Şube Yöneticisi Ayhan Gültekin'in üstleneceği öğrenildi.