Karşıyaka'da Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka'da Kriz Derinleşiyor

Karşıyaka\'da Kriz Derinleşiyor

Karşıyaka'nın basketbol şubesindeki kriz, yöneticilerin istifaları ve sponsor kaybıyla derinleşti.

05.11.2024 13:09
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SEZONA futbol, basketbol ve voleybolda iyi bir başlangıç yapmasına rağmen en yüksek bütçeli şubesi basketbol branşında lig öncesi ana sponsorunu kaybederek ilk darbeyi alan, ardından yeni spor yasasıyla yöneticilerin kamu borçlarından bireysel olarak sorumlu tutulmasıyla ikinci şoku yaşayan Karşıyaka'da krizlerin üzerine geçen hafta Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani gelişen rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmesi yönetimin dağılma sürecini başlattı. Şirketleşme projesi ise yasa ve tüzük engeliyle zora girdi. Gökhan Şensan'ın vefatı sonrası bu sezon yönetim dışından basketbol şubesini yöneterek sponsorsuz kalan takıma büyük maddi destek sağlayarak ayakta tutan Nazım Torbaoğlu ve Tamer Ustaoğlu'nun yönetime tepki gösterip istifa ettiği Karşıyaka'da istifaların arkası kesilmezken, Başkan İlker Ergüllü de yol ayrımına geldi.

İSTİFALAR SÜRÜYOR

Daha önce bir bankada müdürlük yapan Hatice Özalp'in yüksek kar vaadiyle çevresini dolandırdığı iddiasıyla hapse girdiği, Mehmet Yaya'nın Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na seçildiği için istifa ettiği, Gökhan Şensan'ın da hayatını kaybettiği Karşıyaka yönetiminde Kazım Türk, Bahri Ekmekçioğlu, Bülent Kural ve son olarak Rıdvan Gürgönül ile yedek listeden Özkan Tonay ve Tufan Ergenç istifalarını sundu.

İMZA YETKİSİ KRİZİ ÇIKTI

Üye sayısı çok azalan yönetimde geçen sezon şubat ayından beri kulübü yönetip önemli maddi destek veren Başkan İlker Ergüllü'nün de istifa etmeyi değerlendirdiği öğrenildi. Son 3 haftadır yeni yönetim seçimi ve şirketleşme yetkisi için olağanüstü kongreye gitmeyi planlayan ancak kararı bir türlü alamayan İzmir ekibinde Gökhan Şensan'ın cenazesi öncesi gittiği Dubai'den dönen İlker Ergüllü, karar almak için yönetimi toplamaya çalışıyor. Kulüpte Şensan'dan boşalan imza yetkisini kamu borcu nedeniyle asil ve yedek kalan hiçbir yöneticinin üzerine almak istemediği, bu nedenle kongre kararının geciktiği öğrenildi. Karşıyaka'da tüm yönetim istifa ederse ise tüzük gereği kulübü kongreye divan kurulu yönetimi taşıyacak.

YENİ YASA VE TÜZÜK ENGELİ

Sponsor ve vergi krizi sonrası geçen ay önceki yıllarda rafa kalkan şirketleşmeyi yeniden gündemine alan Karşıyaka, olağanüstü kongrede bu gündemi de tartışacak. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Yasası ve kulübün mevcut tüzüğü ise şirketleşme için karar almayı güçleştiriyor. Yasanın, "Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Yapmalarına İlişkin Yönetmelik Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin Mal Varlığı Devri" başlıklı 10'uncu maddesine göre, spor kulüplerinin faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçı aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak genel kurul üye tam sayısının en az 4'te 3'ünün katılacağı genel kurul toplantısında katılanların salt çoğunluğunun oyuyla alınacak kararla bir spor anonim şirketine devredilebiliyor.

Spor kulüplerinin kurdukları şirketlerin hisselerinin devri için aynı sayıda üyenin onayı gerekiyor. Toplam üye sayısı 5 bin olan ancak bu üyelerin büyük bir çoğunluğunun yıllardır kongrelere katılmadığı, aidatlarını ödemediği kulüpte yasal sayının toplanması imkansız olarak görülüyor. İzmir'de daha önce Altay'ın yaptığı gibi üye sayısını düşürmeyi de değerlendiren Karşıyaka'nın tüzüğünün üyelikten çıkarılma başlıklı 12'nci maddesinin B fıkrasında, "En az 6 yıllık aidat borcu bulunmak ve yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 30 gün içinde ödememek" maddesi bulunuyor. Karşıyaka'nın şirketleşme onayı için önce kongrede tüzük değişikliği yapıp aidatlarını ödemeyen üyeleri üyelikten çıkarması gerekiyor.

AKÇAY KAHROLDU

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 7 galibiyetle rekor kırarak namağlup lider gittiği deplasmanda Ergene Velimeşespor'a tek golle yenilip zirveden olan Karşıyaka'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, büyük üzüntü yaşadı. Hafta içinde Gökhan Şensan'ın vefatıyla sarsılan futbol takımında Akçay, acı haberin üzerine alınan mağlubiyet sonrası memleketi Trabzon'a 2 günlüğüne ailesinin yanına gitmekten vazgeçti. İstanbul'dan dönüşte Trabzon uçak biletini yakan tecrübeli teknik adam takımla birlikte İzmir'e dönüp o günden beri tesislerden çıkmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'da Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

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