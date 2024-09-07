Karşıyaka, Darüşşafaka'ya Son Saniyede Kaybetti

Spor

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, İstanbul'da oynadığı son özel maçında Darüşşafaka'ya 1 sayı farkla 65-64 yenilmekten kurtulamadı. Daha önce Manisa Basket ve Fenerbahçe'yle oynadığı karşılaşmaları kazanan Kaf-Kaf, Darüşşafaka önünde son hücumda yeni transferlerinden Jefferson'la üçlük atıştan yararlanamayınca mağlup oldu. Yeşil-kırmızılılarda maçta Webb 13, Jefferson ve McCollum maçta 11 sayı attı. İzmir temsilcisi Antalya'da katılacağı özel turnuvada 9 Eylül'de Anadolu Efes, 11 Eylül'de Galatasaray ile karşılaşacak.