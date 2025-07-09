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Karşıyaka Krizle Yüz Yüze

Karşıyaka Krizle Yüz Yüze
09.07.2025 13:47
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Karşıyaka, mali sorunlar ve başkan adayı bulamama nedeniyle çözüm arayışında.

İZMİR'in en eski spor kulübü olmasına rağmen son yıllarda sportif başarı, stat, tesisleşme, kurumsallaşma gibi hiçbir hedefine ulaşamayan, tarihinin en büyük borç yüküyle sürekli yaptığı kongrelerinde başkan adayı dahi bulamamaya başlayan Karşıyaka'da taraftar karamsar.

Camianın önemli isimleri Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, eski başkanlar Cenk Karace, İlker Ergüllü, Azat Yeşil ve Nazım Torbaoğlu'nu dün bir araya getiren zirvede bir an önce şirketleşmeye gidilmesi kararı çıkarken, yeşil-kırmızılılar futbol, basketbol ve voleybol branşlarında yeni sezonun başlamasına haftalar kala hem mali kaynak bulmak hem takımları kurmak hem de şirketleşme için zamanla yarışacak. Karşıyaka krizi çözemezse özellikle transfer yasaklısı basketbol takımını parkeye çıkarmakta güçlük yaşayabilir. Taraftarlar ise kısa vadede kulübün önündeki mali kaynak sorununun bir an önce çözülmesini istiyor.

Son 13 ay içinde 5 kez kongre yapıp 2 kez başkan adayı bulamayan, 26 Haziran'daki son seçimde kayyuma kalmamak için Aygün Cicibaş başkanlığında toplama yönetim oluşturan Karşıyaka henüz bütçe oluşturamazken, 2023 yılında taksitlendirilen kamu borcu yapılandırması da bozuldu. Kulübün her yıl katlanan borcu 29 Mayıs'taki kongrede FIBA'lık olan 1 milyon 816 bin Dolar tutarındaki borç dahil edilmeden toplam 581 milyon 887 bin TL olarak açıklanırken, kamu yapılandırmasının da bozulmasıyla bu rakam 1 milyar TL sınırına dayandı. Süper Lig'deki kulübün en yüksek bütçeli branşı basketbol takımının 1 yıldır sponsorsuz kalması, vergi borcu yükünden eski yöneticilerin sorumlu tutulması, mevcut kadroların dağılıp kaynak bulunamaması gibi birçok etken kulübün önünü karartırken, camiadan onay çıkarsa şirketleşme süreci de uzun ve sancılı geçecek.

ŞİRKETLEŞME YOLU UZUN

Daha önce farklı yıllarda şirketleşme kongresi yapıp sonuç alamayan, İzmir'de şirket statüsünde değil dernek olarak yönetilen tek kulüp olarak kalan Karşıyaka'nın önünde ise yeni 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Yasası ve mevcut kulüp tüzüğünde birçok engel bulunuyor. Yasanın, "Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Yapmalarına İlişkin Yönetmelik Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin Mal Varlığı Devri" başlıklı 10'uncu maddesine göre, spor kulüplerinin faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçı aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak genel kurul üye tam sayısının en az 4'te 3'ünün katılacağı genel kurul toplantısında, katılanların salt çoğunluğunun oyuyla alınacak kararla bir spor anonim şirketine devredilebiliyor.

ÜYE SAYISI ENGELİ

Spor kulüplerinin kurdukları şirketlerin hisselerinin devri için aynı sayıda üyenin onayı gerekiyor. Toplam üye sayısı 5 bin civarında olan ancak bu üyelerin büyük bir çoğunluğunun yıllardır kongrelere katılmadığı, aidatlarını ödemediği kulüpte yasal sayının toplanması imkansız olarak görülüyor. Şirketleşme için üye sayısını düşürmesi şart olan Karşıyaka'nın tüzüğünün üyelikten çıkarılma başlıklı 12'nci maddesinin B fıkrasında, "En az 6 yıllık aidat borcu bulunmak ve yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 30 gün içinde ödememek" maddesi bulunuyor. Karşıyaka'nın şirketleşme onayı için önce kongrede tüzük değişikliği yapıp aidatlarını ödemeyen üyeleri üyelikten çıkarması gerekiyor. Mevcut tüzükte üyelikten atılma prosedürü de uzun bir süreç tutuyor. Bunun için tüzük kongresinin toplanarak tüzüğün üyelik maddelerinin değişmesi şart. Yasa gereği branşların yarışmacı hakları tüm aktif, pasifleriyle, borç ve alacaklarla devrediliyor. Kurulacak veya şubeleri devralacak şirketin en az borç kadar şirket sermayesi olması gerekiyor.

TARAFTAR ÇÖZÜM İSTİYOR

Karşıyaka taraftarları sosyal medyada eski yöneticiler, camia büyükleri ve firmaların kulübe sponsor olarak krizi çözmelerini talep ediyor. Mevcut tabloda geliri bulunmayan, her geçen yıl borcu katlanan kulübün kısa vadede kaynak bulamazsa özellikle basketbolda parkeye çıkamama tehlikesiyle bile karşı karşıya kalma ihtimali bulunuyor. Karşıyaka hem 3'üncü Lig'deki futbolda hem de basketbolda transfer yasaklısı konumunda.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Ekonomi, Finans, Hukuk, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Krizle Yüz Yüze - Son Dakika

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