Karşıyaka'nın Genç Yıldızı Ferdi Burgaz'a Trabzonspor Talip Oldu - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Genç Yıldızı Ferdi Burgaz'a Trabzonspor Talip Oldu

Karşıyaka\'nın Genç Yıldızı Ferdi Burgaz\'a Trabzonspor Talip Oldu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hedefinde olan Karşıyaka'nın altyapısından yetişen Ferdi Burgaz'a Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un ilgisi arttı. 21 yaşındaki sol bek için 500 bin Dolar bonservis talep eden Karşıyaka, elde edilecek geliri finansman sağlamak için kullanmayı planlıyor.

09.01.2025 13:47  Güncelleme: 13:48
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alıp sıkıntılarını aşmaya çalışan Karşıyaka'nın altyapı patentli genç oyuncusu Ferdi Burgaz'a Süper Lig devi Trabzonspor talip oldu. Trabzonspor'un 21 yaşındaki sol bek için Kaf-Kaf'a teklifini ilettiği, yeşil-kırmızılıların 500 bin Dolar bonservis talep ettiği öğrenildi. Karşıyaka, Ferdi Burgaz'ı satarsa elde edeceği gelirle sezonun kalanı için finansman yaratacak. İzmir temsilcisinde geçen sezon genç yaşına rağmen 23'ü ilk 11'de 25 maçta forma giyen Ferdi bu sezon ise ilk yarıda 13 maçta görev yaptı.

CENK AHMET'E ÖDEME

Karşıyaka, alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken takım kaptanlarından Cenk Ahmet'e ödeme yaparak kadroda tutacak. Yeşil-kırmızılıların başta ihtar çeken isimler olmak üzere ikinci yarı öncesi tüm kadroyu korumak istediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Karşıyaka, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Genç Yıldızı Ferdi Burgaz'a Trabzonspor Talip Oldu - Son Dakika

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