Karşıyaka'nın Yüzde Yüz Borç Krizi - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Yüzde Yüz Borç Krizi

Karşıyaka\'nın Yüzde Yüz Borç Krizi
01.07.2025 12:53
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Karşıyaka, borcunu ödeyemeyince yapılandırması bozuldu, yeni yönetim zor durumda.

TARİHİNİN mali olarak en sıkıntılı dönemlerini yaşayıp üst üste toplanan kongrelerinde başkan adayı bulamayan Türkiye'nin en eski spor kulüplerinden Karşıyaka'da vergi ve SGK borcu yapılandırması da bozuldu. Yönetim erken yol ayrımına geldi. Son aylarda su ve elektrik faturalarını ödemekte, tesislerde sporcular ile personele yemek çıkarmakta güçlük yaşayan, transfer yasaklısı olan takımları dağılan ve borç içerisinde olan İzmir'in köklü temsilcisinin borcu 1 günde katlandı. Son 13 ayda 5 kez kongreye giderek iki kez başkan bulamayan, geçen hafta 26 Haziran'da yapılan son seçimde ise Aygün Cicibaş'ın kulübün kayyuma kalmaması için toplama bir listeyle başkan olduğu kulüpte yeni yönetim seçilir seçilmez şok yaşadı.

Kaf-Kaf'ın 2023 yılında vergi ve SGK borçları 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'undan yararlanarak 120 aylığına taksitlendirilen, bu zamana kadar aksaklıklarla ödenebilen kamu borcu taksidi dün yatırılamadı. Karşıyaka'nın yeni yönetimi, yaklaşık 1 milyon 200 bin TL tutan yapılandırma taksidi için gerekli parayı bulamadı. Taksitlendirme için camianın önemli isimlerinden söz alan Başkan Aygün Cicibaş, beklediği mali katkı gelmeyince ortada kaldı. Yönetimden de kimseden borç taksidi için para çıkmadı. 1 yıl içinde 3 kez taksit aksatma hakkı bulunan, bu sene daha önce ilk 3 ay kamu borcunu yatırmayan Karşıyaka'nın kamu borcu yapılandırması dün ayın son gününde de ödeme yapılmayınca bozuldu.

BORÇ 1 MİLYON TL'YE DAYANACAK

Karşıyaka, 1 milyon 200 bin TL'yi bulamayıp yapılandırılmanın bozulmasının önüne geçemeyince tüm kamu borcundan faizleriyle birlikte karşı karşıya kaldı. Taksitlendirmenin bozulmasıyla yeşil-kırmızılı kulübün önüne yaklaşık 250 milyon TL daha borç yükü çıkması bekleniyor. 29 Mayıs'taki kongresinde borcu 600 milyon TL sınırında açıklanan, bu rakama sezonun son ayları dahil edilmeyen Karşıyaka, faizleriyle birlikte tüm kamu borcundan sorumlu olursa toplam borcu 1 milyar TL sınırına gelecek.

YÖNETİM YOL AYRIMINDA

Henüz göreve geldikten 4 gün sonra kamu borcu taksidini ödeyemeyen Karşıyaka'nın yeni yönetimi camiadan destek göremeyince 1 hafta geçmeden yol ayrımına geldi. Daha görev bölümü bile yapamayan Karşıyaka'da Başkan Aygün Cicibaş'ın divan kuruluyla görüşerek yol haritasına karar vereceği öğrenildi. Süper Lig'deki basketbol takımı sponsorsuz kalan, hem geçen sezon Play-Off'ta hüsran yaşayan futbolda hem baskette transfer yasağını bulunup kadroları da dağılan, kulüp binası bile seyyah olan Karşıyaka yönetim erken pes ederse yine seçim sürecine girecek. İzmir ekibi, 7 Temmuz'a kadar takımda kalan 2 tecrübeli futbolcudan Kadir'e 800 bin TL ödeyemezse bu oyuncu da serbest kalacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Yüzde Yüz Borç Krizi - Son Dakika

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