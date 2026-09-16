Karşıyaka özel maçta Aliağa Petkimspor'a 86-79 yenildi - Son Dakika
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Karşıyaka özel maçta Aliağa Petkimspor'a 86-79 yenildi

Karşıyaka özel maçta Aliağa Petkimspor\'a 86-79 yenildi
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Basketbol Süper Ligi öncesi özel maçta İzmir temsilcileri Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 86-79 kazanan Petkimspor, üst üste dördüncü hazırlık maçını da galip tamamladı; Karşıyaka ise evindeki ikinci özel maçtan da mağlup ayrıldı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi özel maçta karşı karşıya gelen İzmir temsilcileri Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor'un mücadelesinde kazanan taraf Petkim oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadele 86-79 Petkimspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada Petkimspor ilk üç periyodu 24-22, 47-34, 65-56'lık skorlarla önde bitirdi. Petkimspor'da Khyri Thomas ve Cook 16'şar, Uthoff 15 sayı attı. Karşıyaka'da Weber 17, Ismael El Amin 15 sayıyla oynadı. Bu sonuçla Aliağa ekibi üst üste dördüncü hazırlık maçından da galibiyetle ayrılarak sezon öncesi iyi sinyaller verdi. Karşıyaka ise yenilediği kadrosuyla evinde çıktığı ikinci özel maçta da mağlup oldu. Kaf-Kaf daha önce Mersin Spor'a 79-73 yenilmişti.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, Aliağa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka özel maçta Aliağa Petkimspor'a 86-79 yenildi - Son Dakika

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