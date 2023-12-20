Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor\'u 3-2 mağlup etti.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Metin Ateş, Çağlar Öztürk, Ali Osman Karaosmanoğlu

KARŞIYAKA: Haydar - Bilal (Dk. 57 Yasin Ozan), Ömer Alper, Alpay, Ferdi, Barış (Dk. 83 Emre Keleşoğlu), Sefa, Cenk Ahmet, Enes Nalbantoğlu (Dk. 71 Hakan Erçelik), Fatih Taşdelen, Adem Büyük (Dk. 83 Mustafa Durgun)

SAPANCA GENÇLİKSPOR: Kadir - Hasan, Yavuzhan (Dk. 83 Furkan Yasin), Nuh, Ömer, Tolga (Dk. 46 Bekir Can), Berkay Ekici, Ensar, İlyas, Alihan (Dk. 46 Berkay Caymaz), Raif (Dk. 83 Musa)

GOLLER: Dk. 23 Berkay Ekici, Dk. 55 (Pen.) Raif (Sapanca Gençlikspor), Dk. 41 ve Dk. 75 Fatih Taşdelen, Dk. 66 Enes Nalbantoğlu (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Barış, Adem Büyük, Enes Nalbantoğlu (Karşıyaka), Nuh (Sapanca Gençlikspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, 2 maçlık galibiyet hasretinin ardından ilk yarının son sınavında Sapanca Gençlikspor'la girip 2 kez yenik duruma düştüğü gol düellosunu 3-2 kazanmayı başardı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin 23'üncü dakikada Berkay Ekici ve 55'inci dakikada penaltıdan Raif'le bulduğu gollere Kaf-Kaf 41 ve 75'inci dakikalarda Fatih Taşdelen ile 66'ncı dakikada Enes Nalbantoğlu'yla karşılık verdi. Attığı golün ardından taraftarın yer aldığı tribüne kadar koşan Enes, kendisine yönelik sosyal medya ve tribün tepkilerine el hareketiyle ilginç tepki gösterdi. Yedek kulübesindeki kaleci Hasan ve teknik ekip Enes'i sakinleştirmeye çalıştı. Tribünlerin bu anlar sonrası, "Enes dışarı" tezahüratları üzerine oyuncu kenara alınıp direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Karşıyaka sahaya 4-3 kaybettiği Hacettepe 1945 deplasmanından 4 farklı isimle çıktı. Erdinç, Emre Keleşoğlu, Mustafa Durgun ve Yasin Ozan yedek kulübesine çekilirken yerlerine Adem Büyük ile Bilal oynarken, cezaları biten stoperler Alpay ile Ömer Alper de 11'e döndü. Bu skorla 26 puana ulaşan Karşıyaka devreyi ikinci sıradaki Turgutluspor'un 1 puan, lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisinde üçüncü sırada tamamladı.

11'inci dakikada konuk ekipten Berkay Ekici'nin karşı karşıya pozisyonda şutu yandan auta çıktı.

12'nci dakikada Karşıyaka atağında ceza sahasında kafalardan seken top son olarak yay önündeki Sefa'ya geldi, bu futbolcunun gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

23'üncü dakikada Sapanca öne geçti. Hasan'ın Cenk Ahmet'e konuk ekip yarı alanında yaptığı hareketle başlayan hızlı hücumda Berkay Ekici karşı karşıya ağları havalandırdı: 0-1.

36'ncı dakikada Adem Büyük'ün kafayla indirdiği topa Enes'in şutu kalecide kaldı.

41'inci dakikada skor eşitlendi. Enes'le başlayan atakta Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza alanına giren Fatih Taşdelen kaleciyi avladı: 1-1.

44'üncü dakikada Adem Büyük, Sapanca ceza sahasında İlyas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşıyakalılar penaltı beklerken Hakem Metin Ateş oyunu devam ettirdi.

55'inci dakikada Sapanca penaltı golüyle tekrar öne geçti. Alpay'ın ceza sahasında Berkay'ı düşürmesine hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Atışı Raif gole çevirdi: 1-2.

63'üncü dakikada Fatih'in soldan ortasına Enes'in arka direkte gelişine şutunu kaleci Kadir kornere çeldi.

66'ncı dakikada skora yeniden eşitlik geldi. Enes Nalbantoğlu'nun soldan orta şut karışımı vuruşu kimseye değmeden ağlarla buluştu: 2-2. Enes attığı golün ardından tribündeki taraftarlara yaptığı hareket sonrası oyundan çıkarıldı.

76'ncı dakikada Karşıyaka üçüncü golü buldu. Adem'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Alpay'ın arka direkte indirdiği topu Fatih ağlara gönderip skoru ilan etti: 3-2.