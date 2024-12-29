Karşıyaka Spor Kulübü\'nde Destek Kampanyası Başlatıldı

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MALİ, idari ve sponsor krizleriyle tarihinin en zorlu günlerinden geçen Karşıyaka Spor Kulübü'nde 24 Aralık'taki olağanüstü kongrede kulübün kayyuma kalmaması için göreve gelen yönetim acil çare arayıp destek kampanyası başlatırken, taraftarlar da Yaşar Ailesi'ne çağrı yaptı. Şubat 2023'te hayatını kaybeden Onursal Başkan Selçuk Yaşar ve Yaşar Ailesi, Karşıyaka'ya senelerdir karşılıksız destek verip, 26 yıl boyunca şu an sponsorsuz kalarak dağılma tehlikesi yaşayan basketbol takımının isim sponsorluğunu üstlenirken, taraftarlar zor dönemde kulübe sahip çıkılmasını talep etti. Rahmetli Onursal Başkan Selçuk Yaşar'a ithafen sembolik mektup yazan Karşıyaka Taraftarlar Derneği ve Çarşı Grubu, yeşil-kırmızılı kulübün Yaşar'ın yokluğunu hiç bu kadar hissetmediğini belirtti. Taraftarlar, 2 Ocak Perşembe günü Selçuk Yaşar'ın kabrini hep birlikte ziyaret etmek için de organize oldu. Taraftarların Selçuk Yaşar'a mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Selçuk Baba; yaşamının 70 yıldan fazlasını; önce taraftar sonra sporcu daha sonra başkan hatta bir ara teknik direktör ve nihayetinde Onursal Başkan olarak adadığın Karşıyaka Spor Kulübü senin yokluğunu hiç bu kadar hissetmemişti. Belki maddi sıkıntılar veya idari anlaşmazlıklar içinde zaman zaman kırgınlık yaşadın ama hiçbir zaman kulübüne küsmedin, sırtını dönmedin, desteğini esirgemedin. Zor zamanlarda bir abi, bir baba, bir hami olarak müdahalelerinle bu kulübü ayakta tuttun ve namerde muhtaç etmedin. Bizi bırakıp ölümsüzlüğe gittiğin 2023 yılından beri şahsı manevini daha çok arıyoruz. Biliyoruz ki sağlığında evlatlarına ve tüm Yaşar Holding Ailene miras olarak variyetin dışında KSK'ni de emanet ettin. Bunu da tam olarak bu zor günlerde senin gibi düşünüp, senin gibi KSK'ye sahip çıkıp, senin gibi kararlar almaları için yaptın. İnancımız İslamiyete göre bazı hadislerde ebediyete gidenlerin yaşayanların amellerinden haberdar olduğu, buna göre sevinç ve üzüntü duyduğu rivayet ediliyor.

Selçuk Baba; senin KSK ile sevindiğin KSK ile üzüldüğünü dünya biliyor. Allah zeval getirmesin tüm Yaşar Ailesi'nin kızlarının, holdinginin profesyonellerinin senin emanetine bir kez daha sahip çıkarak ebediyette huzur ve sevinç duymanı sağlayacağına inanmak istiyoruz. Bu duygularımızla tüm taraftarlarımız, tüm mevcut yöneticilerimiz, camiamızın tüm büyükleri, ileri gelenleri, altyapılar dahil tüm futbol, basketbol, voleybol takımlarımızın oyuncuları, faaliyet gösterdiğimiz tüm branşlardaki sporcularımız, Belediye Başkanımız, Karşıyaka da siyaset yapan siyasetçilerimiz ve tabii ki sevgili Yaşar Ailesi, herkes 2 Ocak Perşembe günü saat 15: 00'te kabrinin başında olacak. Dualarımızla, iyi dileklerimizle seni bir kez daha yad edeceğiz. Allah mekanını cennet kılsın, huzur içinde uyu Selçuk Baba."

TENİS ANTRENÖRLERİNDEN ÖRNEK HAREKET

Kayyuma kalmanın kıyısından dönen, basketbol ve futbol takımlarının dağılması tehlikesi yaşayan Karşıyaka, zor dönemde yönetimden Ayhan Gültekin'in yaktığı kıvılcımla kulübe destek kampanyası başlatırken, yeşil-kırmızılıların tenis şubesi antrenörlerinden anlamlı destek geldi. Tenis şubesinden 11 antrenör, maaşlarından 100 bin TL toplayıp kampanyaya bağışta bulunarak Karşıyaka'ya destek oldu.

Karşıyaka'nın tenis şubesi tam kadro, "Değerli Karşıyaka Spor Kulübü camiası, Karşıyaka Spor Kulübü Tenis Şubesi antrenörleri olarak şanlı kulübümüzün geçtiği bu zorlu sürece destek olmak adına 11 antrenör maaşlarımızın yarısından oluşan bakiyeyi bağış kampanyamıza gönderiyoruz. Karşıyaka camiasının tüm paydaşlarına ve büyüklerimize sesleniyoruz, gün bu tarihi süreçte sorumluluğu hep birlikte alıp kulübümüze sahip çıkma günüdür" açıklamasıyla kampanyaya destek dekontunu paylaştı.