Karşıyaka Transferde Hareketli Gün Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka Transferde Hareketli Gün Geçirdi

Karşıyaka Transferde Hareketli Gün Geçirdi

Karşıyaka, Metin Peker'i Çorluspor'a gönderdi, genç oyuncuları kiraladı ve Bedirhan'ı aldı.

14.09.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un köklü ekibi Karşıyaka, yaz transfer döneminin son gününü hareketli geçirdi. Transferin son gününde şans bulamadığı için ayrılmak isteyen stoper Metin Peker'i Çorluspor 1947'ye veren İzmir ekibi, 3 gencini de kiralık gönderirken, Manisa FK'dan 25 yaşındaki sağ bek Bedirhan Altunbaş'ı aldı. Çorum FK'dan forvet Suat Kaya'nın transferi ise son anda gerçekleşmedi. Altyapısından yetiştiği Karşıyaka'ya 1 yıllık ayrılığın ardından yaz döneminde dönen Metin'in kulüpteki ikinci dönemi kısa sürdü. Takımda yedek kalan 31 yaşındaki stoper son gün ayrılıp Çorluspor'a imza attı.

Karşıyaka, yine altyapı patentli gençlerinden orta saha oyuncusu Mustafa Durgun'u Silivrispor'a, stoper Mertcan Koç'u Alanya 1221'e, forvet Taha Yeşilbaş'ı da Erciyes 38'e son gün kiralık gönderdi. Yönetim, defansta Metin'in ayrılmasıyla doğan ihtiyacı 1'inci Lig ekibi Manisa FK'dan Bedirhan Altunbaş'ı alarak doldurdu. Eskişehirspor'da profesyonel olduktan sonra Manisa FK'ya transfer olan ve kiralık olarak Menemen FK'da forma giyen Bedirhan; 1'inci Lig'de 98, 2'nci Lig'de 27 maçta oynadı.

Yeşil-kırmızılı yönetim son gün Çorum FK'dan 25 yaşındaki forvet Suat Kaya için kesenin ağzını açsa da yıldız futbolcunun eşi, oyuncunun 3'üncü Lig'de oynamasını istemeyince transfer gerçekleşmedi. Menajerlerin önerdiği 1461 Trabzon'dan sol bek Hurşit Taşçı ise veto yedi.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Manisa, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Transferde Hareketli Gün Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:33:02. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Transferde Hareketli Gün Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement