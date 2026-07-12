Karşıyaka Transfer Hamlesine Devam Ediyor - Son Dakika
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Karşıyaka Transfer Hamlesine Devam Ediyor

Karşıyaka Transfer Hamlesine Devam Ediyor
12.07.2026 13:39
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Karşıyaka, Yılmaz Ceylan ve Gökdeniz Tandoğan'ın ardından Batuhan Kör ile de anlaşmaya çalışıyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iç transferi tamamlayıp dış transfere yönelen Karşıyaka, Şanlıurfa'dan ayrılan eski sağ kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan ve Kastamonuspor'dan 23 yaşındaki sol bek Gökdeniz Tandoğan'la da prensipte anlaşmasından sonra santrfor Batuhan Kör'e de kanca attı. Bursaspor'da yetiştikten sonra 2022 yılında Trabzonspor'a transfer olan 25 yaşındaki golcü Batuhan, ardından Manisa FK, 1461 Trabzon, Vanspor ve son olarak Sarıyer'de oynadı.

Batuhan geçen sezonun ikinci yarısında 1'inci Lig'de Sarıyer formasıyla 16 maçta 2 gol, 3 asistle görev yaptı. Batuhan, 2021 yılında 4 maçta Ümit Milli Takım'da da forma giydi. Bir yandan transfer yasağını açmaya da çalışan Karşıyaka, 1 yıllık sözleşmesinin olduğu Sarıyer'den ayrılacak oyuncuyla pazarlıklarını sürdürüyor. Karşıyaka'da Başkan Yiğit Tusder, futbolda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, sponsor arayışlarının sürdüğü basketbolda Yaşar Ailesi'yle önümüzdeki günlerde görüşme yapacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Batuhan Kör, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Transfer Hamlesine Devam Ediyor - Son Dakika

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