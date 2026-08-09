Karşıyaka'ya İcra Takibi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'ya İcra Takibi

Karşıyaka\'ya İcra Takibi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa FK, Karşıyaka'nın ödenmeyen 2M TL bonservisi için icra takibi başlattı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde kampa giren Karşıyaka'ya 1'inci Lig'deki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü icra takibi gönderdi. Manisa FK, geçen yaz döneminde Karşıyaka'nın transfer ettiği stoper Muhammet Ensar Akgün'ün ödenmeyen 2 milyon TL bonservis ücreti nedeniyle yeşil-kırmızılılara icra işlemi başlattı. Ensar'ın bonservisi için o dönem Manisa FK'ya 21 Ağustos 2025'te düzenlenen, 30 Haziran 2026 tarihli senedin ödemesinin gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Karşıyaka 4'üncü İcra Dairesi tarafından gönderilen, yasal faizleriyle 2 milyon 59 bin 625 TL'lik ödeme emrinde Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'nin yanı sıra o dönem kulüpte imza yetkili olan eski başkan Aygün Cicibaş ve 2'nci başkan Tolga Üner sorumlu tutuldu. İcra ve ödeme emri Cicibaş ve Üner'e de gönderildi. İcra dairesi, ödemenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde daireye ait banka hesabına yapılmasını talep ederken, itiraz yolunu da açık tuttu. Karşıyaka, takımın bankolarından olan Ersan'la geçen sezon 2027'ye kadar sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya İcra Takibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro
Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı
Gaziantep’te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
20:18
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
18:01
Mersin’de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 04:44:33. #7.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'ya İcra Takibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.