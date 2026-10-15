Karşıyaka, yarın Çayırova'yı seyircisiz ağırlayıp cezasını tamamlayacak - Son Dakika
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Karşıyaka, yarın Çayırova'yı seyircisiz ağırlayıp cezasını tamamlayacak

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Karşıyaka, yarın Çayırova\'yı seyircisiz ağırlayıp cezasını tamamlayacak
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Karşıyaka, yarın Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Glint Çayırova Belediyesi'ni geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle seyircisiz ağırlayacak. Bu maçla cezasını tamamlayacak yeşil-kırmızılı ekip, 25 Ekim'de Fenerbahçe mücadelesinde taraftarına kavuşacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Karşıyaka yarın ligin yeni ekiplerinden Glint Çayırova Belediyesi'ni konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maç yeşil-kırmızılı ekibin geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak. İlk iç saha maçında Galatasaray'ı da boş tribünler önünde ağırlayan İzmir ekibi, bu sınavla birlikte cezasını tamamlayıp haftaya 25 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde taraftarına kavuşacak. Çayırova ekibi ligde sezona 3'te 0'la başladı. Munford'un omzundaki sakatlık nedeniyle 6 hafta parkelerden uzak kalacağı Karşıyaka hafta içinde 8'nci yabancı hamlesi olarak senelerdir EuroLeague'de forma giyen skorer guard Yakuba Ouattara'yı kadrosuna katmıştı.

Kaynak: DHA
FenerbahçeKarşıyakaSporSon Dakika

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