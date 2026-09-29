Karşıyaka, yedinci yabancı tercihini 35 yaşındaki Markel Starks'tan yana kullandı - Son Dakika
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Karşıyaka, yedinci yabancı tercihini 35 yaşındaki Markel Starks'tan yana kullandı

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Karşıyaka, yedinci yabancı tercihini 35 yaşındaki Markel Starks\'tan yana kullandı
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Türk Telekom'a deplasmanda 1 sayı farkla yenilen Karşıyaka, 7. yabancı olarak 35 yaşındaki Markel Starks'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon Manisa Basket'te 14 maçta 9.3 sayı ortalaması yakalayan Starks'ın yeni takımı, cuma günü cezası nedeniyle taraftarsız Galatasaray'ı ağırlayacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona Türk Telekom'a deplasmanda son anda 1 sayı farkla yenilerek başlayan Karşıyaka 7'nci yabancı olarak Markel Starks'ı kadrosuna kattı. Türkiye'de daha önce 6 farklı takımın formasını giyen 35 yaşında, 1.88 boyundaki Starks geçen sezonu Manisa Basket'te geçirdi. Starks, 2017'de Yalovaspor'da başladığı Türkiye macerasında Fenerbahçe, Darüşşafaka, Aliağa Petkimspor ve Büyükçekmece'de de oynadı. Tecrübeli guard geçen sezon Manisa Basket'te 14 maçta 9.3 sayı, 4.8 asist ortalamaları yakaladı. Karşıyaka ilk iç saha maçında cuma günü cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kaynak: DHA
Türk TelekomGalatasarayKarşıyakaManisaMarkelSporSon Dakika

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