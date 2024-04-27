Kartal'da Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Kartal'da Satranç Turnuvası Başladı

Kartal Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası başladı. Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı turnuvada hamleler kıyasıya yarıştı.

27.04.2024 20:05  Güncelleme: 20:31
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- Kartal'da satranç turnuvasında hamleler yarıştı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası başladı. Turnuvaya yaklaşık 300 öğrenci katılırken, hamleler kıyasıya yarıştı.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Sanat Akademisi, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Satranç Federasyonu Kartal İlçe Temsilciliği iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Ailelerin ve çocuk sporcuların büyük ilgi gösterdiği turnuvanın açılışını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar yaptı.

"Milli bayramlar onurumuzdur"

Satranç turnuvasının açılışında konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, "Milli bayramlar onurumuzdur. Kartal Belediyesi olarak bütün milli bayramlarımızda birçok aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikler arasında olmazsa olmazlardan biri olan da satranç turnuvalarımız. Bugün de 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız adına gençlerimizle bir araya geldik. Geleneksel olarak rutini devam ettiriyoruz. İnşallah bunu daha da geliştirerek devam ettireceğiz. Bu turnuvada bizim en büyük paydaşımız Satranç Federasyonu. Ben onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kartal'da Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika

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