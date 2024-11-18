Kartalkaya ve Kartepe Kayak Merkezleri Sezona Hazır - Son Dakika
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Kartalkaya ve Kartepe Kayak Merkezleri Sezona Hazır

Kartalkaya ve Kartepe Kayak Merkezleri Sezona Hazır

Bolu Kartalkaya ve Kocaeli Kartepe kayak merkezleri, sezon için hazırlıklarını tamamladı.

18.11.2024 12:17
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ZAFER GÖDER/KADİR YILDIZ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu Kartalkaya ve Kocaeli Kartepe kayak merkezlerinde kayak sezonu öncesinde pistlerin düzenlenmesi ve telesiyejlerin bakım çalışmaları ile otellerdeki hazırlıklar tamamlandı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon öncesi hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.

Merkezdeki toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistin düzenlemesi ile telesiyejlerin bakımı yapıldı.

Toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otelin odalarında ve toplu yaşam alanlarında bakım, yenileme ve temizlik işlemleri gerçekleştirildi.

Geçen yıl 15 Aralık'ta açılan sezonda konaklama ve günübirlik ziyaretçilerle yaklaşık 250 bin tatilciyi ağırlayan Kartalkaya Kayak Merkezi, yeni sezonda 250 binin üzerinde ziyaretçi çekmeyi hedefliyor.

Ekim ayında iki kez etkili yağış görülen ancak beyaz örtünün kalıcı olmadığı 2200 metrede yer alan merkez, rezervasyonları almak ve kapılarını misafirlere açmak için kayak sezonu için yeterli seviyede kar yağışını bekliyor.

"Kayak için her şey hazır. Kar bekliyoruz"

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, Kartalkaya'da bulunan tüm otellerin yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak kar yağışını beklemeye başladığını söyledi.

Kar yağdığı an sezonu açmak üzere hazırlık yaptıklarını anlatan Ergül, "İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Şu ana kadar 2 defa kar yağdı ama eridi. Üçüncü kar kalıcı olur diye bekliyoruz." dedi.

Ergül, hazırlıklar kapsamında telesiyejlerin bakımının bitirildiğini, merkezde bulunan otellerin de yenilikler yaparak yeni sezona en iyi şekilde hazırlandığını dile getirdi.

Geçen sezon Kartalkaya'nın günübirlik ve konaklamalı yaklaşık 250 bin kişi tarafından ziyaret edildiğine değinen Ergül, bu yıl da en az geçen yılki kadar tatilci beklediklerini kaydetti.

Ergül, geçen yıllarda hayata geçirdikleri ortak pist uygulamasının bu sezon da devam edeceğini belirterek, "Zaten toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistimiz var. Snowparklarımız aktif olacak. Gençlerimizi, aksiyon sevenleri snowparkımıza bekliyoruz. Kartalkaya'da her türlü eğlence var. Farklı eğlence konseptleriyle ilgili hazırlıklar da yapıldı. Kartalkaya'da kayak için her şey hazır. Kar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kar olursa bu sezon yüzde 100 doluluk bekliyoruz"

Samanlı Dağları'nın zirvesi, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin aynı anda izlenebildiği Kartepe'deki kayak merkezi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine 18, kent merkezine 40, İstanbul'a 100 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu kullanılarak rahatlıkla ulaşılabilen Kartepe'de kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe türü ağaçlarla kaplı kayak merkezine Samanlı Dağları'ndaki 3 güzergahtan çıkılabiliyor.

Kartepe'de amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği, uzunluğu 450 ila 3 bin 500 metre arasında değişen 19 pist, 3 telesiyej ve 2 teleski, 2 kızak alanı bulunuyor.

Kayak merkezi, snowboard, kar kızağı, zipline, atv turları ve kar bisikleti ile ziyaretçilerine eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuyor.

Kartepe'de 250 oda, 50 dağ evi, 6 toplantı ve 1 balo salonu ile 5 elit villaya sahip dört yıldızlı bir otel bulunuyor.

Merkezdeki otelin genel müdür yardımcısı Feruz Kaya, 3 ay önce kayak sezonu için çalışmaya başladıklarını anlattı.

Telesiyej ve teleskilerin halatlarının değiştiğini, elektrik ve elektronik bakımlarının yapıldığını belirten Kaya, otel odalarının yenilendiğini, lobide değişiklik yaptıklarını, oyun salonunu aktif hale getirdiklerini kaydetti.

Kaya, şu anda tek eksiklerinin kar olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah bu sene kar erken gelirse kış sezonunu açacağız. Biz hazırız. Pistleri açmak için 70 santimetre kara ihtiyaç var. 70 santimetre kalınlığa ulaşınca pistlerimizi açıyoruz. 19 pistimiz var. Misafirler, telesiyej ve teleskilerle zirveye çıkıp kayağa başlıyor. Merkezimiz 4 mevsim açık. Kışın kayakseverleri, yazın da FIFA standartlarında 5 doğal çim sahamızda futbol takımlarını ağırlıyoruz. Kar olursa bu sezon yüzde 100 doluluk bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kartalkaya ve Kartepe Kayak Merkezleri Sezona Hazır - Son Dakika

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