Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

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Oynadığı son 6 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, kötü gidişe Kasımpaşa karşısında son vermek istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'ya konuk olan siyah-beyazlılar mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Kasımpaşa'da Sadiku ile Nabil Dirar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta Mert Günok, Alex Teixeira ve Gökhan Töre ile kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın yanı sıra Francisco Montero da kamp kadrosuna alınmadı. Sol uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edilen Miralem Pjanic ise yedekler arasında.

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Harun Tekin, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut, Jorgensen.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, Larin, Batshuayi

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 81:Donk'un ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Evren Eren, topu kale sahasına çevirdi. O bölgede bulunan Umut, sağ ayağıyla tek vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

Dakika 67: Sağ kanattan kullanılan korner sonrasında ceza sahası içi sol çaprazında boşta kalan topa Wellinton vuruşunu yaptı, top kaleci Harun'dan döndü. Welinton bir kez daha vurdu, bu kez savunma topu çizgiden çıkardı.

Dakika 56: Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Harun'dan seken top kornere çıktı.

İLK YARI

Dakika 43: Can sağ kanattan topu kale sahasına çevirdi, o bölgede kimse topa dokunamadı.

Dakika 32: Larin'in kafayla indirdiği topla kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi, ceza sahasına girmeden sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, yerden giden top sağ köşeden ağlarla buluştu. Fakat 'VAR' incelemesi sonrasında Batshuayi'nin ofsaytta olduğu tespit edildi ve hakem Mete Kalkavan golü iptal etti.

Dakika 11: Savunmadan seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Can Bozdoğan, sol ayağının içiyle sert vurdu, üst direğe çarpan top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1

Dakika 7: Merkezden ceza sahasına giren Larin kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı top savunmadan sekip tehlikeli bölgeden uzaklaştı.