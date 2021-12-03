Üye Girişi
Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

03.12.2021 19:19

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Son 4 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın bu karşılaşmada Pjanic'in yerine Can Bozdoğan'a görev verdi.

Oynadığı son 6 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, kötü gidişe Kasımpaşa karşısında son vermek istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'ya konuk olan siyah-beyazlılar mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Kasımpaşa'da Sadiku ile Nabil Dirar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta Mert Günok, Alex Teixeira ve Gökhan Töre ile kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın yanı sıra Francisco Montero da kamp kadrosuna alınmadı. Sol uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edilen Miralem Pjanic ise yedekler arasında.

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Harun Tekin, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut, Jorgensen.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, Larin, Batshuayi

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 81:Donk'un ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Evren Eren, topu kale sahasına çevirdi. O bölgede bulunan Umut, sağ ayağıyla tek vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

Dakika 67: Sağ kanattan kullanılan korner sonrasında ceza sahası içi sol çaprazında boşta kalan topa Wellinton vuruşunu yaptı, top kaleci Harun'dan döndü. Welinton bir kez daha vurdu, bu kez savunma topu çizgiden çıkardı.

Dakika 56: Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Harun'dan seken top kornere çıktı.

İLK YARI

Dakika 43: Can sağ kanattan topu kale sahasına çevirdi, o bölgede kimse topa dokunamadı.

Dakika 32: Larin'in kafayla indirdiği topla kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi, ceza sahasına girmeden sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, yerden giden top sağ köşeden ağlarla buluştu. Fakat 'VAR' incelemesi sonrasında Batshuayi'nin ofsaytta olduğu tespit edildi ve hakem Mete Kalkavan golü iptal etti.

Dakika 11: Savunmadan seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Can Bozdoğan, sol ayağının içiyle sert vurdu, üst direğe çarpan top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1

Dakika 7: Merkezden ceza sahasına giren Larin kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı top savunmadan sekip tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika

Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı 15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor 14:13 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!

Son Dakika Haberleri
23:52 Asgari Geçim İndirimi'nde düzenleme kabul edilirse maaş alan herkesin yüzü gülecek
23:51 Prof. Dr. Ertuğrul'a aşı karşıtlarından tehdit: Seni asacağız
23:20 Metin Feyzioğlu'na Suavi'den şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır
23:20 Rıdvan Dilmen, hakem atamalarıyla ilgili gerçeği ifşa etti
23:00 Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SİHA sitemi
22:47 Kasımpaşa maçında Beşiktaş'ta iki cezalı, bir sakat var
22:46 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi yaşamını yitirdi
22:27 UEFA'nın kararı Beşiktaş'a kötü gidişi unutturacak
22:24 TÜİK, Twitter hesabını yorumlara kapattı
22:09 Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar         
15:00
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira         
11:47
Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler         
10:49
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi         
10:45
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 00:18:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement