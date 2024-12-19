Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni Geçti - Son Dakika
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Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni Geçti

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek grup aşamasına yükseldi.

19.12.2024 20:48
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Stat: Eryaman

Hakemler: Erkan Özdamar, Suat Güz, Tuncay Ercan

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Fıratcan Üzüm (Dk. 87 Berat Can Sebat), Mikail Okyar (Dk. 46 Elias Durmaz), Sinan Osmanoğlu, Umut İslamoğlu, Samed Onur, Aosman, Emirhan Ünal (Dk. 57 Gökhan Altıparmak), Mete Kaan Demir (Dk. 80 Ensar Kemaloğlu), Çağrı Fedai (Dk. 87 Ertuğrul Sandıkcı), Yatabare

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya (Dk. 71 Ege Ketahte), Berkay Muratoğlu, Adnan Aktaş (Dk. 84 Ömer Efe Ecin), Beraat Doğan Yıldız, Dağhan Erdoğan (Dk. 46 Kaan Doğan), Yaman Suakar, Emirhan Yiğit (Dk. 84 Muhammed Ayeş), Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş (Dk. 62 Bahtiyar Aras Özden)

Gol: Dk. 8 Emirhan Yiğit (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 31 Adnan Aktaş, Dk. 53 Ali Emre Yanar (Kasımpaşa), Dk. 81 Fıratcan Üzüm, Dk. 89 Aosman, Dk. 90 Yatabare (Gençlerbirliği)

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek grup aşamasına kaldı.

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, kupa maçında sahaya 19 yaş altı takımıyla çıktı.

İstanbul temsilcisinin kadrosunda 19 yaşından büyük olarak sadece kaleci Ali Emre Yanar ile defans oyuncusu Yunus Emre Atakaya yer aldı.

Maça 11'de başlayan 2009 doğumlu Yaman Suakar, karşılaşmanın bitiş düdüğüne kadar görev yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'na önce katılmayacağını bildiren Kasımpaşa, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan görüşmenin ardından bu kararından vazgeçmişti.

Ev sahibi Gençlerbirliği ise genç ve ligde daha az süre alan oyuncuların yer aldığı kadroyla mücadele etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni Geçti - Son Dakika

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