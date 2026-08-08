SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 19 yaşındaki Muhammed Emin Bektaş'ı transfer etti.

Lacivert-beyazlı ekip, son olarak Bursa Yıldırım Spor forması giyen genç oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı da katıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Muhammed Emin Bektaş'ın kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı belirtilerek, genç oyuncuya başarı dileğinde bulunuldu.