Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar son haftalarda gösterdikleri çıkışla dikkat çekerken, maç saat 20.00'de başlayacak. Her iki takım da puan sıralamasında yakın bir konumda bulunuyor.

29.02.2024 10:28
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken lacivert-beyazlılar, son 5 maçta 3 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 10 puan topladı.

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 39 puanla 5. sırada giriyor.

Tıpkı Kasımpaşa gibi çıkışa geçen ve son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan EMS Yapı Sivasspor ise 37 puanla 6. basamakta yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekipte Kenneth Omeruo, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall ve Yasin Özcan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaynak: AA

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