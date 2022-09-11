Galatasaray'ın "Kerem Akgün" paylaşımını taraftarı hem şaşırttı hem de eğlendirdi!

Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Galatasaray'da 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu ile 1 asist yapan Yunus Akgün, maçın yıldız isimleri oldu. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medyadan yaptığı "Kerem Akgün" paylaşımında iki futbolcunun yüzlerini birleştirirken ortaya çıkan yeni yüz, taraftarı oldukça eğlendirdi. Bazı Galatasaraylılar yeni yüzün Sabri Sarıoğlu'na benzediğini söyledi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün başarılı performansı damga vurdu. KEREM DUBLE, YUNUS ASİST YAPTI Mücadelede geriye düşen Galatasaray'ı Bafetimbi Gomis, Yunus Akgün'ün asistinde topu ağlara göndererek geri döndürdü. İkinci yarı sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu ise 2 gol atarak takımının galibiyete uzanmasında büyük pay sahibi oldu. "KEREM AKGÜN" Karşılaşmanın ardından Galatasaray sosyal medya hesabı Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün suratını birleştirirken, ortaya çıkan yeni yüz taraftara kahkaha attırdı. Bazı Galatasaraylılar ise bu yeni yüzü Sabri Sarıoğlu'na benzetti.

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