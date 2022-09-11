Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün başarılı performansı damga vurdu.
Mücadelede geriye düşen Galatasaray'ı Bafetimbi Gomis, Yunus Akgün'ün asistinde topu ağlara göndererek geri döndürdü. İkinci yarı sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu ise 2 gol atarak takımının galibiyete uzanmasında büyük pay sahibi oldu.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray sosyal medya hesabı Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün suratını birleştirirken, ortaya çıkan yeni yüz taraftara kahkaha attırdı. Bazı Galatasaraylılar ise bu yeni yüzü Sabri Sarıoğlu'na benzetti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın 'Kerem Akgün' paylaşımını taraftarı hem şaşırttı hem de eğlendirdi! - Son Dakika