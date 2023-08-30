Alfredo Morelos, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Kadrosunu bu sezon yeniden inşa eden Fenerbahçe, Michy Batshuayi'ye talipler çıkması ve Belçikalı futbolcunun ayrılık ihtimalinin ardından Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertliler, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile anlaşma sağladı. Morelos, sağlık testlerinden geçmek ve son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.
İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.
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