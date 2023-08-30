Alfredo Morelos, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Son Dakika

Alfredo Morelos, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Son Güncelleme: 30.08.2023 12:13

Michy Batshuayi'nin ayrılık ihtimali üzerine harekete geçen Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona eren Morelos ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki golcü, sağlık testlerinden geçmek ve son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Kadrosunu bu sezon yeniden inşa eden Fenerbahçe, Michy Batshuayi'ye talipler çıkması ve Belçikalı futbolcunun ayrılık ihtimalinin ardından Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-lacivertliler, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile anlaşma sağladı. Morelos, sağlık testlerinden geçmek ve son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.

kaşla göz arasında bitirdiler! Alfredo Morelos, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alfredo Morelos, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alfredo Morelos, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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