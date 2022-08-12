Selde kullanılmaz hale gelmişti, Bozkurt Futbol Sahası afetin yıl dönümünde yeniden ilçeye kazandırıldı - Son Dakika
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Selde kullanılmaz hale gelmişti, Bozkurt Futbol Sahası afetin yıl dönümünde yeniden ilçeye kazandırıldı

12.08.2022 11:06

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde kullanılmaz hale gelen Bozkurt Futbol Sahası, afetin yıl dönümünde yeniden ilçeye kazandırıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde kullanılmaz hale gelen Bozkurt Futbol Sahası, afetin yıl dönümünde yeniden ilçeye kazandırıldı.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin en ağır şekilde hissedildiği Bozkurt ilçesinde, spor tesisleri de kullanılmaz hale gelmişti. İlçede hayatın normale döndürülmesi sürecinde spor tesislerinde yeniden ilçeye kazandırılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Bozkurt Futbol Sahası yeniden inşa edilerek afetin yıl dönümünde ilçeye kazandırıldı. İlçede yapılması planlanan kapalı spor salonunun da ihale sürecinin tamamlandığı ve kısa sürede inşa edileceği öğrenildi. Konu ile ilgili Kastamonu İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "11 Ağustos 2021 tarihinde sahil ilçelerimizde meydana gelen sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Bozkurt Futbol Sahamız felaketin yıl dönümünde tamamlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından tekrar ilçemize kazandırıldı" denildi.

"Tesislerin yapılması bu çocuklara katkı sağlayacaktır"

Daha önce Bozkurt Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı'nın Süper Lig'de mücadele ettiğini söyleyen Kulüp Başkanı Nazım Çatinkaya, tesislerin yeniden inşa edilmesi ile ilçede yeni sporcuların yetişmeye başlayacağını belirterek, "Sportif anlamda geçmişte çok iyi durumdaydık. Takımımız Voleybol Süper Ligi'nde oynadı. Bu başarılar neticesinde çocuklarımız da voleybolu sevdi. Şu anda Ankara'da bulunan spor lisesinde voleybol eğitimi görenler var. Tesislerin yapılması bu çocuklara katkı sağlayacaktır" dedi.

Spor tesislerinin gençlerin sosyal aktivitelere katılarak kendilerini geliştirmesi noktasında çok önemli olduğunu belirten Bozkurt Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Erol, "Spor tesislerimizin tamamı selde zarar gördü. Bu tesislerimiz zarar görürken sporcu Eray Çelebi'yi de kaybettik. Ailesine tekrardan baş sağlığı diliyoruz. Buradaki selden sivil toplum kuruluşu olarak en çok etkilenen kurumların başında geliyoruz. Tesislerimizin zarar görmesi dolayısıyla da buradaki çocuklarımız, gençlerimiz büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Onları çevre ilçelere antrenmanlara gönderiyoruz. Bunun maddi yükümlükleri oluyor. Devlet desteği aldık ama yapılan harcamalara denk gelmiyordu. Bizim kapalı spor salonumuz olmamasına rağmen, bu yıl hem voleybol hem tenis takımımızı müsabakalara göndermeye çalıştık. İlçemizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyorlar. Tekrar biz bu işi canlandırmak istiyoruz. Tesislerimiz yapım aşamasında. Kapalı spor salonumuzun ihalesi yapıldı. Bu konuda çalışmaların biraz daha hızlanması bizim gençlerimizin sosyal faaliyetlere katılabilmeleri açısından çok önemli" diye konuştu.

Yıkılan tesiste genç futbolcu hayatını kaybetmişti

Öte yandan, sel felaketinden önce Bozkurt Belediyespor'da forma giyen amatör futbolcu Eray Çelebi (26), sahada antrenman yaparken selden kurtulmak için iki katlı kulüp tesisinin çatısına çıktı. Yardım beklerken çöken bina sonrası sel sularına kapılan Çelebi, 1 yıldır bulunamadı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, voleybol, Bozkurt, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selde kullanılmaz hale gelmişti, Bozkurt Futbol Sahası afetin yıl dönümünde yeniden ilçeye kazandırıldı - Son Dakika

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