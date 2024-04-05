Kastamonuspor, Belediye Derincespor Maçı İçin Hazır

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Kastamonuspor, Belediye Derincespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli'ye hareket etti. GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Belediye Derincespor karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramında rutin olarak çalışmalarını sürdüreceklerini ve asıl bayramın kendileri için sezon sonunda olacağını kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Amedspor'un 1 puan gerisinde yer alan GMG Kastamonuspor, ligde kalma mücadelesi veren ve son çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Belediye Derincespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Ligde 32 puanla 15. sırada bulunan Belediye Derincespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kastamonuspor, hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli'ne hareket etti. Kastamonuspor, 7 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Derince Belediye Stadında Belediye Derincespor ile karşılaşacak. İsmail Dikmenli Tesislerinde karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan GMG Kastamonuspor, zirve takibini sürdürmek için Belediye Derincespor mücadelesinden de mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan GMG Kastamonuspor'un başarılı Teknik Direktörü Fırat Gül, açıklamalarda bulundu.

"Bizim asıl bayramımız sezon sonunda olacak"

Uşakspor'un kağıt üzerinde bakıldığında küme düşmüş bir takım olmasına rağmen ligde süre bulan genç oyunculardan oluştuğunu söyleyen Gül, "Maç öncesinde bize karşı çok mücadele edeceklerini biliyorduk. Maçın kolay olmayacağının farkındaydık. Hiçbir maç oynamadan kazanılmıyor. Zor bir maç olacağının farkındaydık. Şu anlamda zor olacaktı, dirençli bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Küme düşmüş bir takım ama kariyer sahibi olmak isteyen çok genç oyuncular bulunuyor. Bunlarda sonuna kadar mücadele ettiler. Uşakspor'u da ayrıca verdikleri mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Ama bizim yürüdüğümüz yolda ihtiyacımız olan tek şey üç puandı. İlk yarı aslında golü erken bulduk ama arkasından talihsiz bir penaltı oldu. Sonra skor dengelendi. Bizler, aynı şekilde maça nasıl başladıysak oynamaya devam ettik ve ilk yarıda ikinci golü atarak öne geçtik. Arkasından da ikinci yarı biraz daha soğuk kanlı bir oyun ile doğru organizasyonlarla farkı açtık. Bizim için Uşak maçı artık bitti, şimdi de Derincespor maçına hazırlanıyoruz. Derincespor maçı bizin için çok önemli. Derincespor da küme düşme hattına yakın bir takım. Onlarında kendilerine göre hesapları bulunuyor. Bizimde şampiyonluk iddiamız var. İnşallah gülen taraf biz oluruz" dedi.

Ramazan Bayramında izinli olmayacaklarını söyleyen Gül, "Bizler, Bayramda rutin bir şekilde antrenmanlarımızı sürdüreceğiz. Pazar günü maçı oynadıktan sonra Kastamonu'ya döndüğümüz Pazartesi günü itibariyle ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Bayramda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim bayramımız inşallah sezonun sonunda olacak" diye konuştu.

"Öncelik takımımım başarısı, gol kralı olursam da benim için ayrıca güzel olur"

Menemenspor maçının ardından bileğinde yırtık oluştuğunu anlatan Okan Eken, "O maçtan sonra 1 haftalık bir sakatlık sürecim oldu. O sakatlık sebebiyle Denizli deplasmanında oynayamadım. Daha sonrasında enjeksiyon ile maçlara çıkmaya başladım. İyi durumdayım şu anda. Tedavim sürüyor, masörlerimiz, fizyoterapistlerimiz sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Baya iyi durumdayım. Çok şükür şu anda korkulacak bir durumumuz yok. Gol krallığından ziyade takımımızın başarılı benim için daha önemli. Tabii ki gol krallığı da olursa benim için ayrıca ekstra güzel olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Hem gol atıp hem asist yaparak iyi bir maç çıkarttım"

Uşakspor maçının kendiler için önemli olduğunu söyleyen Alptekin Çaylı da, "Uşakspor genç bir takım, iyi bir performans ve enerji gösterdi. Bizde iyi bir oyun sergiledik. Oyunun ilk başında golü bulduk. Sonra bir gol yedik ama hızlıca toparlandık. Skor olarak 5-1 gibi farklı bir skor aldık. Rahat bir maç oldu, geçen hafta da iyi bir maç oldu. Önümüzde Belediye Derincespor maçı var. Haftaya da sahamızda Amedspor ile oynayacağız. Ben ve takım arkadaşlarım, ağabeylerim ve kardeşlerim hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Benim için de Uşakspor maçı iyi bir maç oldu. Çünkü hem gol hem de asist yaptım. Kişisel değil de takıma katkı vermek beni daha çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Kupayı Kastamonu'ya getirip şampiyonluğu çok güzel bir şekilde kutlayacağımıza yürekten inanıyorum"

İyi bir gidişat yakaladıklarını belirten Yusuf Türk ise, "Gayet iyi gidiyoruz. Daha önce söylediğim gibi şu anda takımın havası çok iyi. Kalan maçlarımızın hepsini kazanıp kupayı Kastamonu'ya getirip şampiyonluğu çok güzel bir şekilde kutlayacağımıza yürekten inanıyorum. Önümüzde 5 maç kaldı. İlk yarıda da abilerim olsun, takım arkadaşlarım olsun onlarda bana çok asist yaptı, gol atılması gereken yerlerde bana gol attırdılar. Bu saatten sonra artık sen, ben diye bir şey yok, önemli olan takımın başarısı ve tamamen ben bu takıma ait olduğumu hissediyorum. O yüzden Okan ağabeyime de bir gol attırdım. Okan ağabeyimin gol kralı olmasını yürekten istiyorum. Biz de ligde şampiyon olacağız" dedi. - KASTAMONU