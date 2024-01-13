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Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek geliri Filistin'e bağışlayacak - Son Dakika
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Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek geliri Filistin'e bağışlayacak

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen AFC Asya Kupası'nda oynanan maçlar sonucunda, Katar turnuvadan elde edilecek bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlama kararı aldı. Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından düzenlenen organizasyonda, grup müsabakaları ve final maçı Lusail Stadı'nda oynanacak.

Katar, Asya Kupası\'ndan elde edilecek geliri Filistin\'e bağışlayacak
13.01.2024 - 22:51,
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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası AFC Asya Kupası'nda 3 maç oynandı.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda; A Grubu'nda Çin, Tacikistan ile 0-0 berabere kaldı.

B Grubu'nda ise Avustralya, Hindistan'ı 2-0 yenerken Özbekistan- Suriye maçı 0-0 sona erdi.

Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.

Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak.

Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, İsrail, Katar, Suriye, Çin, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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