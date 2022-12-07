Dünya Kupası'nda kadın taraftara yönelik taciz anını yansıtan görüntü eski çıktı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda kadın taraftara yönelik taciz anını yansıtan görüntü eski çıktı

07.12.2022 11:27

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda erkek taraftarların, kadın taraftarın göğsüne dokunarak taciz ettiği anlara ait video sosyal medyada gündem oldu. Ancak görüntülerin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın final maçından sonra çekildiği belirlendi.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, Katar'da devam eden Dünya Kupası maçı sonrası galibiyet kutlamaları sırasında taraftarların, bluzuna açan kadın taraftarı taciz ettiği anlara ait görüntüler yer aldığı öne sürüldü.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kadın taraftara yönelik taciz anını yansıtan görüntü yeni değil

Kadın taraftara yönelik taciz anını yansıttığı iddiasıyla paylaşılan görüntü, birçok kişi tarafından paylaşıldı ve bazı haber sitelerinde yer aldı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kadın taraftara yönelik taciz anını yansıtan görüntü yeni değil

Görüntü, 11 Temmuz 2021 tarihinde oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçının sonrasında kaydedilmiş. Videoda İtalya bayraklarının olduğu göze çarpıyor. Ancak İtalya Katar 2022 Dünya Kupası'nda yer almadı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kadın taraftara yönelik taciz anını yansıtan görüntü yeni değil
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Futbol, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda kadın taraftara yönelik taciz anını yansıtan görüntü eski çıktı - Son Dakika


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