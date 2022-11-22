2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı tribünde izleyen Japon taraftarların karşılaşmanın ardından yaptığı hareket büyük alkış topladı.
Ekvador'un Katar'ı 2-0 yendiği karşılaşmayla başlayan Dünya Kupası'nda gruplardaki ilk maçlar oynanmaya devam ediyor. Açılış törenine görkemli şovlar damga vururken, Japon taraftarların Katar-Ekvador maçından sonrayaptıkları temizlik büyük alkış topladı.
Dünya Kupası'nın açılış maçının ardından tribünde bulunan Japon taraftarlar bulunduğu bölümü temizledi. Bu duruma oldukça şaşıran bir Katarlı taraftarın çektiği video sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.
Son Dakika › Spor › Japon taraftarların tribünde yaptıklarını gören Katarlı çok şaşırdı - Son Dakika