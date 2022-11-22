Japon taraftarların tribünde yaptıklarını gören Katarlı çok şaşırdı - Son Dakika
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Japon taraftarların tribünde yaptıklarını gören Katarlı çok şaşırdı

22.11.2022 09:31

Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 Dünya Kupası açılış maçı sonrası Japon taraftarların tribünde oturduğu yeri temizlemesi Katarlıları şaşırttı. Japonların yaptığı temizliği görünce adeta şoka giren Katarlı bir taraftarın çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı tribünde izleyen Japon taraftarların karşılaşmanın ardından yaptığı hareket büyük alkış topladı.

JAPON TARAFTARLARDAN ALKIŞLIK HAREKET

Ekvador'un Katar'ı 2-0 yendiği karşılaşmayla başlayan Dünya Kupası'nda gruplardaki ilk maçlar oynanmaya devam ediyor. Açılış törenine görkemli şovlar damga vururken, Japon taraftarların Katar-Ekvador maçından sonrayaptıkları temizlik büyük alkış topladı.

Dünya Kupası'nda Japon taraftarların tribünde yaptıklarını gören Katarlı şoka girdi
Dünya Kupası'nda Japon taraftarların tribünde yaptıklarını gören Katarlı şoka girdi

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Dünya Kupası'nın açılış maçının ardından tribünde bulunan Japon taraftarlar bulunduğu bölümü temizledi. Bu duruma oldukça şaşıran bir Katarlı taraftarın çektiği video sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

Dünya Kupası'nda Japon taraftarların tribünde yaptıklarını gören Katarlı şoka girdi
Dünya Kupası'nda Japon taraftarların tribünde yaptıklarını gören Katarlı şoka girdi
YORUMLAR (2)
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Japonya, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Japon taraftarların tribünde yaptıklarını gören Katarlı çok şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japon taraftarların tribünde yaptıklarını gören Katarlı çok şaşırdı - Son Dakika
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