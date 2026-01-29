Kaymakam Uzun, Türkiye şampiyonunu ziyaret etti

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Türkiye şampiyon olan Ahmet Yasin Aydemir'i Günkırı beldesindeki evinde ziyaret etti.

Kaymakam Uzun, beraberindeki Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Güneri ile geçen sene Okul Sporları Yıldızlar Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Ahmet Yasin Aydemir ile sohbet etti. Kaymakam Uzun, öğrencinin daha önce istediği Beşiktaş forması talebini yerine getirerek, imzalı forması teslim etti.

Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, "Gönül verdiği spor dalında ilimizi ve beldemizi en iyi şekilde temsil eden ve bizleri onurlandıran öğrencimizi gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Öğrencimizin talebini yerine getiren kaymakamımıza da bu duyarlılığından ötürü çok teşekkür eder, şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - BİTLİS