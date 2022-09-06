Kayseri amatör futbolunun acı günü - Son Dakika
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Kayseri amatör futbolunun acı günü

06.09.2022 12:24
Kayseri amatör futbolunun acı günü

Kayseri Amatör Küme'de futbol hakemliği yapan 22 yaşındaki Mahmut Tekdemir, geçirdiği beyin kanaması sonrasında yaşamını yitirdi.

Kayseri Amatör Küme'de futbol hakemliği yapan 22 yaşındaki Mahmut Tekdemir, geçirdiği beyin kanaması sonrasında yaşamını yitirdi.

Kayseri'de İl Hakemi olarak görev alan Mahmut Tekdemir, iş yerinde yaşadığı kaza sonucu beyin kanaması geçirdi. Sonrasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Mahmut Tekdemir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi'nden yapılan açıklamada, "İl Hakemimiz Mahmut Tekdemir geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta vefat eden kardeşimizin ailesine ve sevenlerine Allah'tan sabırlar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mahmut Tekdemir, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri amatör futbolunun acı günü - Son Dakika

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