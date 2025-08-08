Kayseri Büyükşehirden spora destek - Son Dakika
Kayseri Büyükşehirden spora destek

Kayseri Büyükşehirden spora destek
08.08.2025 13:16  Güncelleme: 13:18
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, amatör spora yönelik yatırımlar, uluslararası organizasyonlar ve yeni sosyal tesis projeleriyle kente sporda yeni bir vizyon kazandırdıklarını vurguladı.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal ve federasyon temsilcilerinden oluşan heyeti Başkanlık Toplantı Salonu'nda konuk eden Başkan Memduh Büyükkılıç, tüm konuklarıyla tek tek tokalaşarak sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, spora ve sporcuya gönül veren herkese teşekkür ederek şu açıklamalarda bulundu;

"Samimiyetiniz, nezaketiniz, sporu sevmek ve sevdirme gayretinizden dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Bir işi amatör adında profesyonelce yapıyor mantığında olmak çok önemli. Kayseri'mizde her alanda sporu en iyi şekilde temsil etmek, Avrupa Spor Şehri ruhuna uygun şekilde değişik etkinliklerde yer almak hepimiz için gerekli. Gerek valimizin gerek gençlik spor il müdürlüğümüzün gerekse amatör sporun yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Spor A.Ş. marifetiyle her alanda yer almaya, bu işlere gönül verenlere destek olmaya özen gösteriyoruz."

Konuşmasında hafta sonu düzenlenecek olan uluslararası bir etkinliğe de dikkat çeken Büyükkılıç, "Bu Cumartesi-Pazar uluslararası sokak basketbolu var. Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri ve vatandaşlarımızı bekliyoruz, değişik ülkelerden misafirler var, bu yarışma ile şehrimizin dünyada kendisinden söz ettiren şehir olarak anılmasını sağlama yönünde bir adım daha atmaya gayret ediyoruz" dedi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin yoğun ilgiden dolayı doluluk yaşadığını belirten Başkan Büyükkılıç, hem turizme hem de spora katkı sağlayan bu gibi projelerin önemini şöyle vurguladı;

"Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yurt içi ve yurt dışından 30'a yakın takım yer aldı. Kaynaklarımızı dışarı aktarmamak hem de imkanlarımızı burada kullanmak gibi sorumluluk anlayışı içerisinde her alanda olduğu gibi bir hizmeti sadece yapmak değil onu sürdürülebilir kılmak çok önemli. Amacımız bu şehrin olumlu olarak anılması, spor camiamıza bir hizmet vermektir."

Atletizm pisti ile ilgili ihalenin yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Onu da ekleyince orada 8 sahamız, 1 olimpik yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz ve çok amaçlı spor salonumuz ve atletizm pistimiz derken her spor alanına yönelik sporcularımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Aynı şekilde 33 tane havuzumuz ile Kayseri'mizin gerek merkez gerekse taşradaki her ilçesinde biz de varız mantığı içerisinde yüzmede dereceye giren sporcular yetiştiriyoruz. Amacımız Kayseri'nin kayakla ilgili olsun, yüzmeyle ilgili olsun, diğer alanlarla ilgili olsun her konuda kendisini ispat eden yarışmacılarımızla anılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Diğer spor alanlarında da biz varız diyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyagökalp Mahallesi'ne sosyal tesis müjdesi

Büyükkılıç; Talas ve İldem bölgesinde hizmete açtıkları sosyal yaşam merkezlerine de bir parantez açarak Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi'ne de bir sosyal tesis müjdesi verdi. Amaçlarının toplumun sağlıklı yaşamasına katkı sunmak olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, "İçerisinde spor var, kütüphane var, KAYMEK kursları var. Çok amaçlı, 5 bin metrekare büyüklüğündeki tesislerimiz. Altınoluk'ta yapımı devam ediyor, tamamlanma aşamasında. İnşallah en kısa zamanda Ziyagökalp Mahallesi'nde de bir tesisimizi yapmak suretiyle Kocasinan bölgemize bir tesisimizi daha ekleyeceğiz. Amacımız insanların olumsuz ortamlardan uzaklaşıp, sporla buluşması, etkinliklerde yer alması, ayaklarının üzerinde duruyor olması. En önemlisi sporu bahane ederek sağlıklı bir ömür sürme ve yaşam tarzının oluşması, bu çok önemli. O açıdan toplumumuzun sağlıklı olmasını sağlama yönünde sizlerin gayretlerinin yanında bizler de yerel yönetimler olarak gayretlerimizi gösteriyoruz. İlçelerimizle dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Toplumun sağlıklı olması, sporla buluşması yönünde dayanışma içerisinde çalışmalar yaptıklarını söyleyen Büyükkılıç, Uluslararası Yarı Maraton ile ilgili de hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi ve Kayseri'nin olumlu anılması için gayret gösterdiklerini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

ASKF Kayseri İl Başkanı Mutlu Önal misafirperverliği için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiği konuşmasında, 25-30 kadar proje ürettiklerini ve hepsini de yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, vatan millet sevgisi öğretmek kaygısında olduklarını ifade etti. Önal, konuşmasında Başkan Büyükkılıç'ın da kendilerinin bir dediğini iki etmediğini dile getirerek; "Başkanım her zaman yanımızda oldunuz. Bugüne kadar bir dediğimizi iki etmediniz. Gençler, bu ülkenin evlatları. Biz bu evlatlarımıza sahip çıkacağız" dedi. Türkiye'de en çok çalışan, en çok üreten amatör spor kulüplerinden olduklarını dile getiren Önal, "Bizim tesislerimiz çok çok iyi. Maddi manevi yanımızdasınız başkanım. Bize başkanlık yapmadınız, ağabeylik yaptınız. Bize sizi arkamızda görmek, yanımızda görmek mutluluk veriyor. Allah razı olsun" diyerek, Başkan Büyükkılıç'a vermiş oldukları hizmetler dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Sümer tesislerinde, Başkan Büyükkılıç'ın büyük emekleri olduğunu ifade eden Önal, bu şekilde şehirde dayanışma ile Kayseri'nin sporuna önemli bir yön verildiğini sözlerine ekledi.

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edilirken, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Büyükşehirden spora destek - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehirden spora destek - Son Dakika
