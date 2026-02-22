Kayseri\'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 1-0'lık skorla kazandı.

89. DAKİKADA ALTIN DEĞERİNDE GOL

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti. Sarı-kırmızılılarda Laszlo Benes, 69. dakikada penaltı vuruşunu direkt auta attı.

LİGDE 8 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde 8 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, puanını 19'a yükselterek alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir 3 puanı hanesine ekledi. Ligin alt sıralarında olan bir başka takım Antalyaspor ise 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç hafasında Kayserispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.