Kayseri\'de amatör kümede 2. hafta maçları KPSS nedeniyle ertelendi

Kayseri'de amatör kümede 2. hafta maçları KPSS nedeniyle ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Futbol İl Temsilciliği, hafta sonu yapılacak ortaöğretim KPSS sınavı nedeniyle Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme'de ligin 2. hafta maçlarını erteledi. 24-25 Ekim'de planlanan karşılaşmalar 31 Ekim ve 1 Kasım 2026'da oynanacak.
Kayseri Futbol İl Temsilciliği hafta sonu yapılacak olan ortaöğretim KPSS sınavı nedeniyle Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme'deki maçları erteledi.
Kayseri Süper Amatör Küme ve Kayseri 1.Amatör Küme'de ligin 2.hafta maçları KPSS sınavı nedeniyle kaydırılarak ertelendi. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan yeni sezonun 2.hafta maçları 31 Ekim ve 1 Kasım 2026 tarihinde oynanacak.
Kayseri Futbol İl Temsilciliğinden yapılan paylaşımda, "Kayseri Süper Amatör Küme ve Kayseri 1. Amatör Küme müsabakaları 24-25 Ekim tarihlerinde ortaöğretim KPSS sınavı nedeniyle kaydırılarak ertelenmiştir" denildi.
Kaynak: İHA
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