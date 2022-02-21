Üye Girişi
Kayseri'de, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda madalya alan sporculara mehteranlı karşılama - Son Dakika

Kayseri'de, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda madalya alan sporculara mehteranlı karşılama

21.02.2022 14:15
Kayseri'de, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda madalya alan sporculara mehteranlı karşılama

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'ndan 3 altın ve 4 bronz madalya ile dönen sporcular, Kayseri Havalimanı'nda mehter takımıyla karşılandı.

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'ndan 3 altın ve 4 bronz madalya ile dönen sporcular, Kayseri Havalimanı'nda mehter takımıyla karşılandı.

Şampiyonaya Kayseri'den katılan 86 kiloda Hasan Çetin, 60 kiloda Sercan Koç ve 54 kiloda Ezgi Keleş, rakiplerini yenerek altın madalya kazandı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan 4 sporcu da bronz madalya sevinci yaşadı.

Şampiyonanın ardından Kayseri'ye dönen sporcular, havaalanında Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde çiçeklerle karşılandı.

Melikgazi Belediyesi sporcusu Sercan Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "2-3 senedir final oynuyordum ancak İstiklal Marşı nasip olmuyordu. İstiklal Marşı'nı okuttum, çok gururluyum." diye konuştu.

Sporcu Ezgi Keleş ise çok çalıştıklarını, emek verdiklerini ve karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Antrenörü Göksel Cingöz'e, ailesine ve sevdiklerine teşekkür eden Keleş, "Bu şampiyonluğumu da Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na armağan etmek istiyorum." dedi.

Antrenör Göksel Cingöz de "Zor olanı başardık. Dünyanın en iyi dövüşçülerinin arasından sıyrılıp madalyayla onurlanan tüm sporcularımı tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel ise sporun her branşında kulüp ve öğrencilere destek verdiklerini aktardı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Teknikten Sorumlu Asbaşkan Halil Demir ise sporcuların bu başarıları ile çocuk ve gençlere idol alacaklarını kaydetti.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da gelen başarıyla gurur duyduklarını dile getirerek, "Bu çocuklara sahip çıkılırsa neler yapacaklarını gösterdiler. Bundan sonra bize düşen görev bu çocukların arkasında durmak." diye konuştu.

Kayseri'de, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda madalya alan sporculara mehteranlı karşılama
Kayseri'de, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda madalya alan sporculara mehteranlı karşılama
Kayseri'de, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda madalya alan sporculara mehteranlı karşılama
Kayseri'de, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda madalya alan sporculara mehteranlı karşılama

YORUMLAR
500
Faik amca 'Zeytin'ine kavuştu Faik amca 'Zeytin'ine kavuştu Avrupa şampiyonları memleketlerinde coşkuyla karşılandı Avrupa şampiyonları memleketlerinde coşkuyla karşılandı Kayseri'de, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda madalya alan sporculara mehteranlı karşılama Kayseri'de, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda madalya alan sporculara mehteranlı karşılama

Kayseri Havalimanı, Bronz Madalya, İstanbul, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayseri'de, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda madalya alan sporculara mehteranlı karşılama - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:01 A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:47 Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır
14:45 Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:25 Balık kimseye yaranamadı: Satıcı ucuz diyor, vatandaş pahalı!
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
14:21 Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! "Yüksel ve ışılda" notu dikkat çekti
14:15 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Kartal, Korkmaz'ın tehdidini farkeder
14:04 Üst üste yatıyorlar, aç ve susuz kaldılar: Rusya sınırda askerlerini unuttu mu?
14:00 Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 15:13:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda madalya alan sporculara mehteranlı karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement