Kayseri'de, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda madalya alan sporculara mehteranlı karşılama

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'ndan 3 altın ve 4 bronz madalya ile dönen sporcular, Kayseri Havalimanı'nda mehter takımıyla karşılandı.

Şampiyonaya Kayseri'den katılan 86 kiloda Hasan Çetin, 60 kiloda Sercan Koç ve 54 kiloda Ezgi Keleş, rakiplerini yenerek altın madalya kazandı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan 4 sporcu da bronz madalya sevinci yaşadı.

Şampiyonanın ardından Kayseri'ye dönen sporcular, havaalanında Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde çiçeklerle karşılandı.

Melikgazi Belediyesi sporcusu Sercan Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "2-3 senedir final oynuyordum ancak İstiklal Marşı nasip olmuyordu. İstiklal Marşı'nı okuttum, çok gururluyum." diye konuştu.

Sporcu Ezgi Keleş ise çok çalıştıklarını, emek verdiklerini ve karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Antrenörü Göksel Cingöz'e, ailesine ve sevdiklerine teşekkür eden Keleş, "Bu şampiyonluğumu da Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na armağan etmek istiyorum." dedi.

Antrenör Göksel Cingöz de "Zor olanı başardık. Dünyanın en iyi dövüşçülerinin arasından sıyrılıp madalyayla onurlanan tüm sporcularımı tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel ise sporun her branşında kulüp ve öğrencilere destek verdiklerini aktardı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Teknikten Sorumlu Asbaşkan Halil Demir ise sporcuların bu başarıları ile çocuk ve gençlere idol alacaklarını kaydetti.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da gelen başarıyla gurur duyduklarını dile getirerek, "Bu çocuklara sahip çıkılırsa neler yapacaklarını gösterdiler. Bundan sonra bize düşen görev bu çocukların arkasında durmak." diye konuştu.