Kayseri GESK Sezonu İkinci Tamamladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu B1 Futbol Deplasmanlı Lig 2024 sezonu son maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi Altınokta GESK ile golsüz berabere kalan Kayseri GESK sezonu ikinci bitirdi.
Kayseri GESK, Çankaya Belediyesi'nin İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü'nü 4-0 yenerek şampiyon olduğu sezonun son maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi Altınokta GESK'i ağırladı.
Argıncık Spor Tesisleri'ndeki karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
Karşılaşma sonunda düzenlenen törende takımlara kupaları ve madalyaları taktim edildi.
Törene Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ile Federasyon Asbaşkanları Orhan Tanrıkulu ve Mustafa Kandemir katıldı.
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