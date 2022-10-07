Kayseri haberi | Melikgazi Kayseri sezona başlıyor - Son Dakika
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Kayseri haberi | Melikgazi Kayseri sezona başlıyor

07.10.2022 08:49
Kayseri haberi | Melikgazi Kayseri sezona başlıyor

Kayseri haberine göre Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, ligin ilk hafta karşılaşmasında Pazar günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, ligin ilk hafta karşılaşmasında Pazar günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu hafta sonu başlıyor. Yeni sezonda yenilenmiş kadrosu ile mücadele edecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol, ilk haftada oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Baş antrenör Emre Özsarı nezaretinde hazırlıklarını günde tek antrenmanla sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol sezona galibiyetle başlamak istiyor. Beşiktaş maçı hazırlıklarını Cumartesi gününe kadar sürdürecek olan Melikgazi Kayseri Basketbolda eksik bulunmuyor.

9 Ekim Pazar günü Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş maçı saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

basketbol, Beşiktaş, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri haberi | Melikgazi Kayseri sezona başlıyor - Son Dakika

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