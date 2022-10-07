9 Ekim Pazar günü Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş maçı saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 'nde 2022-2023 sezonu hafta sonu başlıyor. Yeni sezonda yenilenmiş kadrosu ile mücadele edecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol, ilk haftada oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kayseri haberi | Melikgazi Kayseri sezona başlıyor - Son Dakika

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