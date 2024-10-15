Kayseri Kadın FK, 2024-2025 Sezonuna Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri Kadın FK, 2024-2025 Sezonuna Hazır

Kayseri Kadın FK, 2024-2025 Sezonuna Hazır

TFF Kadınlar 1. Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden Kayseri Kadın FK, sezonu 20 Ekim Pazar günü İstanbul'daki Ataşehir Belediyespor maçıyla açacak. Sarı-Kırmızılı takım, B Grubu'ndaki diğer ekiplerle şampiyonluk mücadelesi verecek.

15.10.2024 11:12  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Kadınlar 1. Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK, 2024-2025 sezonuna 20 Ekim Pazar günü İstanbul'da oynayacağı Ataşehir Belediyespor maçı ile başlayacak.

Yapılan fikstür çekimi sonrasında TFF Kadınlar 1.Ligi'ndeki tek Kayseri ekibi Kayseri Kadın FK, B Grubu'nda yer aldı. Sarı-Kırmızılı takım bu grupta Megapol Spor Kulübü, Sakarya Kadın Futbol Kulübü, Bitexen Adana İdmanyurduspor, Yüksekova Spor Kulübü, Bitexen 1207 Antalya Spor, Ataşehir Belediye Spor ve Kocaeli Bayan Futbol Kulübü takımları ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Kayseri ekibi ligde ilk maçını 20 Ekim Pazar günü İstanbul deplasmanında Ataşehir Belediyespor ile oynayacak. TFF Kadınlar 1. Ligi'nde ilk devre 19-20 Ekim 2024 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. 2-14 Aralık 2024 tarihleri arasında devre arası süreci yaşanacak. İkinci yarı, 14-15 Aralık 2024 tarihlerinde başlayacak ve 26 Ocak 2024 tarihinde sona ererken, 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak olan Play-Off ve Play Out maçları 23 Mart 2024 tarihinde son bulacak.

7 Nisan 2024 tarihinde TFF Kadınlar 1. Ligi sona erecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ataşehir, İstanbul, kayseri, Futbol, Kadın, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Kadın FK, 2024-2025 Sezonuna Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
10:15 Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi
16:22 Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex’i tarihten silecek Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex'i tarihten silecek
16:16 Merkez Bankası yetkilisinden “sıkı duruşa devam“ açıklaması Merkez Bankası yetkilisinden "sıkı duruşa devam" açıklaması
16:08 Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut’un son hali sevenlerini kahretti Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini kahretti
16:05 Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:56 Fernando Muslera’nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor Fernando Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 12:40:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Kadın FK, 2024-2025 Sezonuna Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.