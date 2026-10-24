Kayseri Talas'ta Muaythai müsabakaları yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri Talas'ta Muaythai müsabakaları yoğun katılımla gerçekleştirildi

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Kayseri Talas\'ta Muaythai müsabakaları yoğun katılımla gerçekleştirildi
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Kayseri Talas'ta Cumhuriyet Bayramı haftasında düzenlenen Atatürk ve Cumhuriyet Muaythai Müsabakaları yoğun katılımla yapıldı. Talas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'ndaki organizasyonda sporcular centilmenlikleriyle mücadele etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası kapsamında Talas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen Atatürk ve Cumhuriyet Muaythai Müsabakaları, sporcuların yoğun katılımı ve heyecan dolu karşılaşmalarıyla gerçekleştirildi.

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atatürk ve Cumhuriyet Muaythai Müsabakaları, Talas İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Cumhuriyet coşkusunu sporun birleştirici gücüyle buluşturan organizasyonda sporcular, azim, disiplin ve centilmenlikleriyle mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmalar, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Müsabakaların açılış konuşmasını Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş yaptı. Deliktaş, Cumhuriyet'in kazanımlarının genç nesillere aktarılması ve milli değerlerin yaşatılmasında sportif organizasyonların önemine dikkat çekerek müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve öneminin spor aracılığıyla yaşatıldığı organizasyonda sporcuların sergilediği mücadele, salondaki heyecanı artırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakalara katılan tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ederken organizasyonda görev alan hakemlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkCumhuriyet BayramıGençlikKayseriGüncelTalasSporSon Dakika

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