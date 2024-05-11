Kayserili Sporcular İller Arası Karate Ligi'nde Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Kayserili Sporcular İller Arası Karate Ligi'nde Başarı Elde Etti

Kayserili Sporcular İller Arası Karate Ligi\'nde Başarı Elde Etti

Kocaeli'nde düzenlenen İller Arası Karate Ligi'nde mücadele eden Kayserili sporcular, 2 altın, 5 bronz madalya ve 3 kupa kazandı. Antrenör Fatih Güneş nezaretinde yarışan sporcuların elde ettikleri başarılar arasında Alper Güneş'in 55 Kg Kumite birinciliği, Berra Sultan Yücel, Gülnihal Cansaran, Rabiya Nur Korkutan ve Ahmet Talha Aykaş'ın birincilikleri, Ceylin Türker ve Kerem Güneş'in üçüncülükleri, Ravzanur Türkmen, Ecrin Gül ve Kevser Sude Taşkın'ın üçüncülükleri yer almaktadır. Ayrıca 14-17 Yaş Genç Erkek Takım Kumite ve 2011/2012 Doğumlu Yıldızlar Takım Kata kategorilerinde de Kayserili sporcular üçüncülük elde etmiştir.

11.05.2024 11:59
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Kocaeli'nde düzenlenen İller Arası Karate Ligi'nde mücadele edenKayserili sporcular, 2 altın, 5 bronz madalya ve 3 kupa kazandı.

İller Arası Karate Ligi Müsabakaları 23 şehirden bin 566 sporcunun katılımı ile Kocaeli'nde yapıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalar sonunda Antrenör Fatih Güneş nezaretinde mücadele eden Kayserili sporcular 2 altın, 5 bronz madalya ve 3 kupanın sahibi oldu. Kayserili sporcuların elde ettikleri başarılar ise şu şekilde:

Alper Güneş 55 Kg Kumite 1.'si

14-17 Yaş Genç Bayan Takım Kata (Kupa): Berra Sultan Yücel birinci, Gülnihal Cansaran birinci, Rabiya Nur Korkutan birinci, Ahmet Talha Aykaş 50 kilogram Kumite üçüncü, Ceylin Türker 44 kilogram

Kumite üçüncü, Kerem Güneş 61 kilogram Kumite üçüncü

2011/2012 Doğumlu Yıldızlar Takım Kata (Kupa): Ravzanur Türkmen üçüncü, Ecrin Gül üçüncü, Kevser Sude Taşkın üçüncü

14-17 Yaş Genç Erkek Takım Kumite (Kupa): Alper Güneş üçüncü, Mahmut Arslan üçüncü - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserili Sporcular İller Arası Karate Ligi'nde Başarı Elde Etti - Son Dakika

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