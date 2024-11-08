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Kayserispor: 1-2

Kayserispor: 1-2

KASIMPAŞA, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

08.11.2024 22:19
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KASIMPAŞA, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Abdullah Uğur Sarı üstlendi.

Maç karşılıklı pozisyonlarla başlasa da ilk 15 dakika golsüz geçildi. 19'uncu dakikada Bahoken, ceza sahası içinde Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından köşe vuruşunu işaret eden hakem Mehmet Türkmen, VAR uyarısının ardından kenara gelerek pozisyonu izledi. Mehmet Türkmen, pozisyonun tekrarını izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. 23'üncü dakikada kullanılan penaltıda topun başına gelen Kartal Kayra Yılmaz, yerden sağ köşeye yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Winck, pasını hemen önündeki Ben Ouannes'e aktardı. Ben Ouannes'in son çizgiye yakın bir noktadan kale önüne çevirdiği topa dokunan Aytaç Kara, skora denge getirdi: 1-1. 55'inci dakikada Kayserispor yeniden öne geçti. Uzun atılan topa iyi yükselen Cardoso, kafayla pasını ceza sahası dışı sol çaprazdaki Hasan Ali Kaldırım'a verdi. Topu sürerek ceza sahası içine giren Hasan Ali Kaldırım'ın sol çaprazdan sol ayakla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. 90+1'inci dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Hızlı hücuma çıkan Erdem Çetinkaya'yı faul ile durduran Attamah, ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı. Karşılaşma Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 12 yaparken; Kasımpaşa 14 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor: 1-2 - Son Dakika

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