Kayserispor, Alanyaspor'u 2-0 Mağlup Ederek İlk İç Saha Galibiyetini Aldı

Spor

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

KAYSERİSPOR: Onurcan Piri – Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole (Dk. 76 Hasan Ali Kaldırım), Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Cardoso (Dk. 88 Jeanvier), Boa Morte (Dk. 90 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 76 Ackah), Nazon

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran- Hadergjonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, Makouta, Richard (Dk. 71 Buluthan Bulut), Cordova, Efecan Karaca (Dk. 82 Serdar Dursun), Augusto, Hwang (Dk. 57 Rony Lopes)

GOLLER: Dk. 51 Boa Morte, Dk. 66 Mane (Kayserispor),

SARI KARTLAR: Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Onurcan Piri, Kolovetsios, Ramazan Civelek (Kayserispor), Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Hadergjonaj (Alanyaspor)

Süper Lig'in 15'inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından bu sezon iç sahada ilk galibiyetini alarak, puanını 15'e yükselten sarı-kırmızılar 11 maç sonra kendi evinde 3 puan ile tanıştı. Konuk ekip Alanyaspor ise, 14 puanda kaldı.

33'üncü dakikada Kartal'ın sol köşeden kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Attamah'ın yakın mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

44'üncü dakikada Boa Morte'nin pasında ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Nazon'un sert vuruşunda kaleci Ertuğrul topu yumruklayarak, filelerle buluşmasına izin vermedi.

45+2'nci dakikada Balkovec'in kullandığı frikikte kaleci Onur topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

51'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kartal Kayra'nın ortaladığı topta ceza sahası içinde topla buluşan Boa Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. (1-0)

62'nci dakikada Balkovec'in ceza sahası yayının hemen dışından uzak direğe gönderdiği plase vuruşta kaleci Onur topa uzanarak, kornere çeldi.

64'üncü dakikada Kayserispor kontra atağında Kartal Kayra'nın hareketlendirdiği Nazon kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Nazon'un aşırtma vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu. Ancak, maçın hakemi yardımcısından gelen uyarı sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz kabul etti.

66'ncı dakikada Boa Morte'nin sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topa hareketlenen Mane'nin dokunuşu sonrası meşin yuvarlak, filelerle buluştu (2-0)

90'ncı dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Cordova'nın vuruşunda top kaleci Onur'da kaldı.

Karşılaşma, ev sahibi Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.