Kayserispor, Antalyaspor'u 1-0 Yenerek Umutlandı

23.02.2026 11:17
Kayserispor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Aldığı kötü sonuçlarla Trendyol Süper Lig'de düşme hattında bulunan Zecorner Kayserispor, 23. haftada ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u yenerek kümede kalma umutlarını tazeledi.

Taraftarı önünde rakibini 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ligde 8 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

Kayseri temsilcisi, bu sezon aldığı 3 galibiyet ve 10 beraberlikle 19 puan toplayabildi.

Sezonun 3'üncü galibiyetini aldı

Kayserispor, bu sezon sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

Sezonun ilk 3 puanını 11. haftada sahasında Kasımpaşa'ya karşı 3-2'lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar, 14. haftada ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0'la geçti.

Dün de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Kayserispor, sezonun 3'üncü galibiyetine imza attı.

Galibiyet 8 maç aradan sonra geldi

Ligde 14. haftadaki Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Kayserispor, yaptığı 8 maçta 4 beraberlik, 4 de yenilgi yaşadı.

15. haftada ikas Eyüpspor ile deplasmanda 1-1, 16. haftada sahasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Kayseri temsilcisi, 17. haftayı da deplasmanda 1-1'lik TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasıyla tamamladı.

18. haftada konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 19. haftada sahasında Başakşehir'e 3-0, 20. haftada deplasmanda Galatasaray'a 4-0 ve 21. haftada da sahasında Kocaelispor'a 2-1'lik skorlarla boyun eğdi.

Bu periyodun son müsabakasında 22. haftada deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, bu hafta ise Antalyaspor'u 1-0 yenerek 8 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Djalovic'siz çıkılan 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik

Kayserispor, son 2 maça sözleşme fesih görüşmelerini sürdürdüğü teknik direktör Radomir Djalovic'siz çıktı.

Bu süreçte takımın başında bulunan teknik sorumlu Muhammed Türkmen, takımıyla 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Türkmen, 4 puanı hanesine yazdırdığı iki haftalık periyotta maç başına 2 puan ortalamasına ulaştı.

"Önümüzde 11 final maçı var"

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, AA muhabirine, takımının Antalyaspor maçında yüreğini ortaya koyarak oynadığını söyledi.

Kendileri için kümede kalma yolunda kolay maçın olmadığının altını çizen Açıkalın, "Bundan sonra önümüzde 11 final maçı var. Tüm maçlara bu özveriyle hazırlanıp ligde kalmak istiyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyorum." dedi.

Sekiz maç aradan sonra gelen galibiyetin hem taraftarı hem de oyuncuları yeniden umutlandırdığını vurgulayan Açıkalın, galibiyet serisi için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

