Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan İddialı Açıklamalar - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan İddialı Açıklamalar

Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın, kulübün yaralarına çözüm bulmak için kolları sıvadıklarını ve Kayserispor'un şehrin en büyük markası olduğunu vurguladı. Olağanüstü genel kurulda yeniden seçilen Açıkalın, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

22.02.2025 16:14
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- Nurettin Açıkalın: " Kayserispor'un yaralarına kesin ve net çözümler bulmak üzere büyük bir şevkle kolları sıvadık"

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın:

"Kayserispor bu şehrin en büyük markası"

"Şehrin lokomotifi olarak bu kenetlenmeyi devam ettirmeliyiz"

KAYSERİ - Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, kulübün pansumanla kapanmayacak yaralarına kesin ve net çözümler bulmak üzere büyük bir şevkle kolları sıvadıklarını söyledi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve divan başkanlığını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında, yönetimin çalışmaları ve mali hesapları ibra edildi. Kayserispor'un şehrin bir değeri olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, maddi ve manevi desteklerini sürdüreceklerini kaydetti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yeni yönetim üyeleri okunarak, oylama yapıldı. Oylama sonucunda Nurettin Açıkalın yeniden seçildi.

Nurettin Açıkalın: "Kayserispor, şehrimizi ortak paydada toplayan tek güç"

Ardından bir konuşma yapan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Bugün sizleri zorlu ve meşakkatli bir yolculuğun yeni adımlarını atmak adına selamlıyorum. Başkanlık koltuğuna oturduğumuz günden bugüne Kayserisporumuzun pansumanla kapanmayacak yaralarına kesin ve net çözümler bulmak üzere büyük bir şevkle kolları sıvadık. Kulübümüzün uzun bir dönem Süper Ligi domine ettiği gerçeğini, taraftarına başarıyı alışkanlık haline getirdiği özlenen o günlere yeniden dönmesini, özellikle zedelenen kurumsal kimliğinin inşası konusunda sırayla teknik ekip, sportif direktör gibi bel kemiği kadrolarımızı yenileyerek bir vizyon ışığının bel kemiği tohumlarını yönetim olarak atmayı başardık. Bizler yönetim olarak üzerimize düşeni olması gerektiği gibi atmaya devam ederken, şu hususların altını çizmek istiyorum. 1966 yılında Rıfat Gönen beyefendinin temelini attığı, vizyonunu tertemiz mazisinden alan Kayserisporumuz için bugün 59 yıl önce atılan temelleri birlikte güçlendirme günüdür. Kayserispor, şehrimizi ortak paydada toplayan tek güç. Bugün Kayserispor'un mazisine yakışır şekilde ulu bir çınar olarak dimdik ayakta kalmasını istiyorsak öncelikle şehrimizin her dinamiğinin bizleri sımsıkı sarması, Kayserispor'un her kesimi temsil ettiği büyük bir coşkuyla haykırarak yeniden hatırlatma günüdür. Kayserispor'un bu birlik ve beraberliği son günlerde anlaşılıyor ki dışarı da rahatsızlık oluşturmuş. Biz bu birlik ve beraberliği bozmadan ilerleyeceğiz. Kayserispor bu şehrin en büyük markası, şehrin lokomotifi olarak bu kenetlenmeyi devam ettirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Baki Ersoy: "Bu işler sizi yükseltmez, küçültür"

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da yaptığı konuşmada, Konyaspor maçının tekrar oynanması talebini eleştirerek, "TFF bütün kurulları ile hepimizin. Kendilerine büyük saygı duyuyoruz. Kayserispor - Konyaspor maçında yaşanan ofsayt hadisesinden dolayı bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Bunları doğru bulmuyoruz. Ligin başından bugüne Kayserisporumuzun hakem ve VAR hataları ile birlikte 14 puanı gasp edilmiştir. Önce o 14 puanı iade edin, sonra bu işleri konuşalım. Eğer TFF bu işlere çok başlamak istiyorsa 2-0 önde olduğumuz ama neticesi 2-2 biten Trabzonspor - Kayserispor maçından başlasın. Kayserililer hiçbir şeyi unutmaz. Burası Kayseri, burada oyun bozulur. Biz bu işin takipçisiyiz. Bizim başka takımlarla bir işimiz yok. Allah yollarını açık etsin. Kayserispor üzerinden bir yere varmak istiyorlarsa yanlış yapıyorlar. Kayserispor çıktı ve aslanlar gibi mücadele etti ve kazandı. 2 penaltı aldığımız gün Kayserispor'un hakkını teslim etseydiniz, 'Biz hakkaniyet çerçevesi içerisinde konuşabiliyoruz' derdik. Çıplak gözle izlediğimizde net ofsayt olan bir pozisyondan dolayı bu işlere girmeyin. Bu işler sizi yükseltmez, küçültür. Bizim Anadolu camialarına sonsuz saygımız var. Kayserispor üzerinden bu işlere girerlerse kendileri için iyi olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, şehirde her kesimin Kayserispor'u desteklediğini belirleterek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan İddialı Açıklamalar - Son Dakika

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