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Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor - Son Dakika

Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor

06.02.2022 17:03

- Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Sert bir maç olacak" "Kupada finale kadar gitmek, hatta kazanmak istiyoruz" Futbolcu Mert Çetin: "Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz" Ziraat Türkiye Kupası Son 16...

- Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:

"Sert bir maç olacak"

"Kupada finale kadar gitmek, hatta kazanmak istiyoruz"

Futbolcu Mert Çetin:

"Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

KAYSERİ - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman antrenman öncesi yaptığı açıklamada: "Kupayı kazanmak istiyorsak rakip kim olursa olsun turu geçmek zorundayız. Kupada finale kadar gitmek istiyoruz, hatta kazanmak istiyoruz" dedi.

Kupa maçında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak olan Y.Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı futbolcu Mert Çetin Fenerbahçe maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini kaydederek; "Yoğun bir haftadayız, bu hafta 3 maç oynayacağız. İlk etabı atlattık, Hatay'a karşı zor bir maçtı ve galibiyetle ayrıldık. Haftaya galibiyetle başlamak çok güzeldi. Önümüzde iki tane zorlu İstanbul maçı var. Bir tanesi Fenerbahçe, diğeri Galatasaray. Bizim için her maç önemli. Ama şuan önümüzdeki en yakın maç Fenerbahçe, ona da en iyi şekilde hazırlanıp galibiyetle ayrılmayı istiyoruz" dedi.

"Sert bir maç olacak"

Avrupa'ya giden kısa yolun Türkiye Kupası olduğunu aktaran Teknik Direktör Hikmet Karaman ise, Fenerbahçe maçının zorlu geçeceğini söyledi. Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunun altını çizen Karaman; "Şuanda hafta içi oynayacağımız kupa maçına odaklandık. Tabi daha sonra da tekrar lige döneceğiz ve deplasmanda Galatasaray maçını oynayacağız. Hatayspor maçını da saydığımızda 3 maç periyotlu bir döneme geldik, bunu da en iyi şekilde atlatmak istiyoruz. Önemli olan şuanda Avrupa'ya giden kısa yoldan turu geçebilmek. Karşımızda da Fenerbahçe gibi güçlü bir takım var. Bizim de oyuncularımızın son derece konsantrasyonlu, odaklanma üst düzeyde. Daha önce ligde oynadığımız 2-0 öndeyken 2-2 biten bir maç var. Dün de rakibimizi seyrettik. Rakibimize de saygı göstermek istiyoruz. Dünkü mağlubiyetten sonra kupa onlar için de son derece önemli. Bizim için de önemli. Sert bir maç olacağına inanıyorum. Biz bu güne kadar kupayla ilgili fazla söz etmedik. Çünkü kupayı kazanmak istiyorsak rakip kim olursa olsun turu geçmek zorundayız. Kupada finale kadar gitmek istiyoruz, hatta kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor
Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor
Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor

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Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor - Son Dakika Spor


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