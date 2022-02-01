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Kayserispor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Kayserispor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

01.02.2022 16:05

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cuma günü ligde önemli bir maça çıkacaklarını, peşinden de hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de ligde önemli iki karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Lige verilen arayı Antalya'da yaptıkları kamp ile değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Karaman, "Antalya kampı oldukça verimli geçti. Yeni gelen oyuncuların kaynaşması açısından son derece iyi oldu. 8 antrenman yaptık. Kayseri'ye dönüşte buradaki hava şartlarından dolayı havalimanında bekledik. Oyuncularım biraz zorluk çekti ama sağ salim geldik." dedi.

Hatayspor maçının kendileri için önemine dikkati çeken Karaman, şöyle konuştu:

"İlk yarının rövanşını almak istiyoruz. Önemli bir maça çıkacağız. Tekrar bir başlangıç ve seriye ihtiyacımız var. Daha sonra önümüzdeki hafta salı günü Fenerbahçe ile kupa maçına çıkacağız. Peşinden ligde Galatarasay ile oynayacağız. Büyük takımlarla maç oynadığında, kart var, sakatlık var, temponuz yüksek oluyor. İki büyük maçı üst üste oynayacağız. Onun için güçlü olmamız lazım. İki büyük maçın üstesinden gelmemiz gerekiyor. Şimdi önemli olan sahamızda oynayacağımız Hatayspor maçı. En önemli şey ilk maç. Bu maçtan sonra da kupayla ilgili gerekli şeyleri söyleriz."

Antrenman

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ligde süre alamayan ve sakatlıktan dönen futbolculardan oluşan kadro, 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı oynadı. Diğer futbolcular ise salonda fitness antrenmanı yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
Kayserispor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
Kayserispor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
Kayserispor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Kayserispor, Hatayspor, Karaman, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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