Kayserispor\'dan Şanssız Kayıp

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Bugün bizim için şanssız bir kayıp oldu" dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. Değerlendirmelerde bulunan Sergej Jakirovic, "Bizim için şanssız bir kayıp oldu. Maçın genelinde Gaziantep'ten daha iyi oynadık. Çok net pozisyonlara girdik, Gaziantep kalecisi 6 net kurtarış yaptı. Gaziantepspor'u tebrik ediyorum. Bizim daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Bu maç artık bitti. Puan yada puanlar almak istiyorsak bundan sonraki maçlarda girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP